La presidenta Barrachina destaca el puerto de Castellón como clave para el futuro de la cerámica

Marta Barrachina incide en la mejora de la capacidad logística para hacer de Castellón "una provincia más competitiva, más conectada y con mayor capacidad para atraer inversión y generar oportunidades".

La presidenta de la Diputación ha participado este miércoles en el PortCeramic Day, una jornada técnica y comercial organizada por la Autoridad Portuaria de Castellón y la Fundación PortCastelló, diseñada para reforzar el papel del recinto portuario como el corazón logístico de la industria cerámica.

Apoyo al sector cerámico

"La cerámica es identidad, empleo, innovación y liderazgo internacional. Es el corazón industrial de esta provincia y uno de los grandes referentes económicos de España. Y precisamente por eso, desde la Diputación de Castellón tenemos muy claro que apoyar al sector cerámico es una prioridad estratégica", ha expresado la presidenta Marta Barrachina durante su intervención en el acto de apertura de la jornada.

La dirigente provincial ha puesto en valor la capacidad de resistencia del sector cerámico y ha destacado que "desde las instituciones, queremos y debemos seguir acompañando al sector cerámico en retos fundamentales como ganar competitividad, abrir nuevos mercados, mejorar su capacidad logística y reforzar su posición internacional". En ese acompañamiento a la hora de reivindicar las necesidades del sector, la presidenta de la Diputación se trasladó a Bruselas, para llevar la voz de la cerámica castellonense hasta el Parlamento Europeo y exigir mayor respaldo, protección y sensibilidad hacia un sector estratégico para la provincia y para España.

Infraestructura estratégica

La presidenta de la Diputación ha destacado la importancia del puerto de Castellón como una "infraestructura estratégica para el presente y el futuro de la cerámica y de la economía castellonense".

Y, dentro de la hoja de ruta marcada para convertir los retos en oportunidades de crecimiento, Marta Barrachina ha destacado el papel estratégico que tiene el Plan Futur. Al respecto, la dirigente provincial ha explicado que la asistencia técnica ya está trabajando y, de los 67 sectores con oportunidades identificados dentro del plan, ya se han detectado ocho grandes oportunidades estratégicas para el desarrollo económico y competitivo de nuestra provincia. "Y precisamente dentro de esas oportunidades estamos trabajando en un proyecto clave: los centros logísticos, ya que Castellón tiene las conexiones necesarias y el suelo disponible para implementarlos", ha indicado Marta Barrachina, quien ha subrayado además que "mejorar nuestra capacidad logística es fundamental para hacer de Castellón una provincia más competitiva, más conectada y con mayor capacidad para atraer inversión y generar oportunidades".

Competitividad internacional

La presidenta de la Diputación ha continuado mostrando la importancia de seguir avanzando en infraestructuras e inversiones "que permitan a nuestras empresas competir en igualdad de condiciones frente a otros grandes polos industriales europeos".

La dirigente provincial ha finalizado su intervención remarcando que "la cerámica necesita estabilidad, apoyo institucional e inversiones estratégicas que refuercen nuestra competitividad internacional" y, por ello, "desde la Diputación vamos a seguir al lado del sector cerámico y del puerto, defendiendo los intereses de Castellón y acompañando a un sector clave para el presente y el futuro de esta provincia".