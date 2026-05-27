Política
El PSPV-PSOE pide la destitución de Camarero tras perder nueve millones del Estado para dependencia por su “negligente gestión”
Los socialistas reclaman la comparecencia de la consellera Elena Albalat en Les Corts para que explique cómo justifica la Generalitat la pérdida de financiación para personas vulnerables
El PSPV-PSOE ha pedido la destitución de la vicepresidenta Susana Camarero después de conocerse que la Generalitat perderá 9,14 millones de euros de financiación estatal para dependencia por no haber cumplido los objetivos de reducción de listas de espera, mejora de la atención, calidad de los servicios y creación de empleo.
La secretaria de Política Social y Dependencia, la castellonense María Victoria Garrido, ha denunciado que, de nuevo, los valencianos “volvemos a sufrir su nefasta y negligente gestión de los servicios sociales” y ha exigido al gobierno del PP que “se tome en serio sus competencias y empiece a gestionar con rigor los servicios sociales autonómicos”.
Según los datos del Informe del Observatorio para la Dependencia, la Comunitat Valenciana ha perdido estos 9,14 millones de euros mientras el Estado ha tenido que ampliar la financiación del sistema con una aportación total de 328.450.637,55 euros.
"Dejadez del gobierno de Pérez Llorca"
La dirigente socialista ha afirmado que “la dejadez del gobierno de Pérez Llorca en materia de servicios sociales demuestra que su prioridad no son las familias en situación de dependencia ni las necesidades sociales”. “Es intolerable esta incompetencia para gestionar unos servicios que sí son una prioridad real para la ciudadanía”, ha subrayado.
Garrido ha señalado también que “la gestión catastrófica de los recursos para los servicios sociales comenzó con la paralización del Plan Convivint” y ha advertido que la situación de las políticas sociales en la Comunitat Valenciana “es muy preocupante por el colapso y el abandono en la atención”.
Por todo ello, el PSPV-PSOE ha reclamado la comparecencia urgente en Les Corts Valencianes de la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat, para que explique cómo justifica la Generalitat la pérdida de financiación destinada a personas vulnerables.
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