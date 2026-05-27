Jornada empresarial
La ventaja de los 60 kilómetros: cómo el puerto de Castellón quiere revolucionar los costes de la cerámica
"No vamos a fallar al sector", defiende el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez
El puerto de Castellón tiene una estrecha relación con la industria cerámica. La mayor parte de la producción nacional del sector se encuentra en un radio de apenas 60 kilómetros de este nodo logístico, lo que reduce tiempos de viaje y consumo de carburantes. Pese a ello, existe un gran desequilibrio: el 85% de toda la materia prima que llega a la provincia para las fábricas azulejeras lo hace desde PortCastelló, mientras que la exportación de producto terminado es muy inferior.
Para mostrar sus fortalezas y la capacidad de crecimiento en el futuro, la Autoridad Portuaria de Castellón celebra una jornada empresarial dedicada a la cerámica. Un encuentro que ha reunido a más de 250 fabricantes de azulejos, integrantes de asociaciones, navieras, transitarios y operadores de toda la cadena logística relacionada con el sector azulejero.
Más exportación cerámica
El presidente del puerto, Rubén Ibáñez, expuso que el propósito es "enseñaros, mostraros y seguir insistiendo en la fortaleza del puerto de Castellón con el sector cerámico". "Es un momento para seguir uniendo sinergias y fortaleciendo lo que significa para el sector cerámico y para Castellón el puerto de Castellón", subrayó en su intervención. Respecto a esta diferencia entre materias primas importadas y cerámica enviada al extranjero, Ibáñez quiere que el sector "utilice más a su puerto en la exportación". Para ello, las empresas disponen de ventajas, como "las bonificaciones del 40% al contenedor que no tienen otros puertos".
El presidente remarcó que existe una amenaza para la cerámica, con los cambios en el sistema europeo de pago a las emisiones de CO2. "Esto les supondrá unas cargas económicas, y nosotros seguiremos estando aquí, no les vamos a fallar y creemos que el futuro pasa por el sector cerámico", expuso, para concluir con que el puerto de Castellón "tiene muchas más capacidades de las que utiliza el sector ahora mismo. Tenemos mucho más recorrido con el sector. Queremos ser vuestro puerto y lucimos con orgullo el ADN de la cerámica".
Comercio global
La jornada también ha contado con la intervención técnica del CEO de PortCastelló, Manuel J. García, sobre el impacto económico del sector, y también con una sesión magistral del economista Juan Carlos Martínez Lázaro sobre la reconfiguración del comercio global en mercados como Estados Unidos, India y el Magreb.
Además, la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha apelado a la necesidad de "seguir acompañando al sector cerámico para ganar competitividad y capacidad logística", para que Castellón sea el "siguiente nodo logístico de referencia del arco mediterráneo". Algo que ve posible con avances en infraestructuras e inversiones.
También se han desarrollado dos mesas redondas. Los principales dirigentes de Ascer y Anffecc, Ismael García Peris y Vicente Bagán, han compartido impresiones con expertos de la logística naviera. En ellas, destacaron las posibilidades que encierra el puerto de Castellón si se incrementa el número de líneas y frecuencias. También hay una oportunidad de la mano de los nuevos accesos ferroviarios, o las inversiones para ganar capacidad en la dársena sur.
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