¿No te aclaras con la Renta? Estos son los puntos de Castellón donde te pueden ayudar gratis

En plena campaña de la renta, miles de contribuyentes de toda la provincia ultiman la presentación de sus declaraciones. Y aunque todavía falta un mes para que acabe el plazo y buena parte realizan la renta a través de la web y la aplicación de la aplicación de la Agencia Tributaria, hay muchas personas a las que el proceso no les resulta nada sencillo y prefieren presentarla de forma presencial y con la ayuda de un profesional. El Ministerio de Hacienda ofrece la posibilidad de pedir cita para acudir en persona y la Generalitat Valenciana, a través de la Agencia Tributaria Valenciana (ATV), activa este viernes el plazo para solicitar cita previa para la atención presencial.

El servicio de la AVT es gratuito y personalizado y estará disponible del 1 al 30 de junio. En la provincia la atención se ofrecerá en la delegación de la ATV en Castelló, situada en la plaza Tetuán, 38, así como en las oficinas liquidadoras de Albocàsser, Llucena, Morella, Nules, Orpesa, Sant Mateu, Segorbe, Vila-real, Vinaròs y Viver. "Con esta red, la Generalitat busca acercar la asistencia tributaria a los contribuyentes castellonenses y facilitar la confección y presentación de la declaración de la renta", explican desde la Conselleria de Hacienda.

¿Y cómo se puede solicitar la cita previa? Hay tres maneras de hacerlo: a través de la página web de la Agencia Tributaria, mediante la aplicación móvil Agencia Tributaria o por teléfono, de lunes a viernes de 9.00 a 19.00 horas, en los números 91 553 00 71 y 901 22 33 44. La Agencia Tributaria Valenciana recuerda que la cita previa es imprescindible para poder acceder al servicio y se podrá solicitar hasta el 29 de junio.

Contribuyentes realizan la declaración de la renta. / Mediterráneo

El servicio forma parte del programa de atención presencial Más cerca de ti, que se desarrolla en el mismo periodo habilitado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). En estas oficinas, la ciudadanía podrá recibir información sobre la declaración, las deducciones disponibles y, en su caso, asistencia para presentar la renta en el mismo momento.

El horario general de atención presencial en la delegación de Castellón será los lunes, martes y jueves de 9.00 a 14.30 horas y de 16.00 a 19.00 horas, y los miércoles y viernes de 9.00 a 15.00 horas. Por su parte, las oficinas liquidadoras atenderán los miércoles y viernes de 9.00 a 15.00 horas, y los lunes, martes y jueves de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 16.30 horas.

El conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, ha destacado que la Generalitat trabaja para que la campaña de la renta sea “cada vez más accesible, cercana y sencilla para la ciudadanía”, con una red de atención presencial y un servicio gratuito que facilite el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Deducciones por salud, deporte...

Entre las novedades de esta campaña figuran las deducciones fiscales vinculadas a la salud, la práctica deportiva y las actividades saludables, que se aplican en el tramo autonómico del IRPF. Estas deducciones alcanzan por primera vez a contribuyentes de la Comunitat Valenciana con una base liquidable general y del ahorro de hasta 60.000 euros en declaración individual y 78.000 euros en conjunta.

Las desgravaciones incluyen gastos de salud bucodental no estética, cristales graduados y lentes de contacto, tratamientos relacionados con enfermedades crónicas de alta complejidad, enfermedades raras, daño cerebral adquirido o alzhéimer, así como gastos vinculados a la salud mental. También se mantiene la deducción por práctica deportiva y actividades saludables, que con carácter general es del 30 %, aunque puede alcanzar el 100 % para mayores de 75 años o personas con discapacidad igual o superior al 65 %, con un límite de 150 euros.

Otra de las novedades es una deducción para fomentar la formación musical. La medida contempla rebajas fiscales de hasta 150 euros por tasas y cuotas de enseñanzas musicales impartidas en conservatorios, escuelas de música o centros de música y danza, así como por cuotas de socios de sociedades musicales integradas en la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana. También se incluyen gastos vinculados a la compra de instrumentos, partituras y entradas para conciertos organizados por estos centros.