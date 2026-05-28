Castellón acoge una jornada clave sobre apoyo legal y sanitario a personas dependientes

El pasado 14 de mayo, las instalaciones de la residencia de ancianos en Castellón de Ballesol se convirtieron en el epicentro del debate sociosanitario de la provincia al acoger la primera edición de la jornada formativa centrada en la "Actualización de Medidas de Apoyo a Colectivos Vulnerables". Esta iniciativa responde al firme compromiso de la entidad con la formación continua y la divulgación científica, generando un espacio de actualización imprescindible entre los profesionales que velan por la protección legal, social y sanitaria de las personas en situación de dependencia.

El evento congregó a más de 60 profesionales, destacando una notable presencia de Trabajadores Sociales Sanitarios procedentes tanto de Castellón capital como de la comarca de La Plana. El alto nivel técnico de la jornada estuvo avalado por las ponencias de miembros del Tribunal de Instancia de la Sección de Familia y Discapacidad, el Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS) y la Unidad de Trabajo Social (UAS) de Castellón. Las sinergias generadas durante las sesiones reforzaron la colaboración directa entre las instituciones locales, un éxito que atrajo una amplia cobertura por parte de la prensa escrita y la televisión.

Un edificio concebido para el bienestar y la sostenibilidad

El marco de la jornada no fue casual. Ballesol Castellón, con apenas un año y medio desde su inauguración, se ha consolidado como un referente de arquitectura sociosanitaria urbana en la Comunidad Valenciana. Ubicado de forma estratégica junto al Hospital Provincial, el edificio rompe con los antiguos conceptos residenciales impersonales para ofrecer un diseño centrado en el confort humano, la accesibilidad universal y el respeto al medio ambiente.

El centro cuenta con 121 plazas distribuidas minuciosamente en habitaciones individuales, dobles y exclusivos apartamentos-suites independientes. La vanguardia de su arquitectura se refleja en su división por unidades de convivencia diferenciadas con salones propios en cada planta. Esta distribución permite adaptar el entorno a las rutinas y perfiles específicos de los residentes, ya sean personas autónomas que disfrutan de estancias vacacionales o aquellas que requieren una atención especializada ante el deterioro cognitivo o procesos orto geriátricos.

Además, la edificación integra la eficiencia energética en su ADN, maximizando el aprovechamiento de la luz natural y empleando materiales aislantes térmicos que minimizan la huella de carbono y protegen a los mayores de las temperaturas estivales.

Excelencia avalada por las máximas certificaciones internacionales

Este modelo de gestión y cuidado integral, basado en la Atención Integral Centrada en la Persona (AICP), cuenta con importantes respaldos institucionales que sitúan al centro a la cabeza del sector en la región. Recientemente, la residencia ha obtenido la prestigiosa certificación internacional de calidad ISO 9001, un sello que avala externamente la excelencia, eficacia y mejora continua en todos sus procesos organizativos, terapéuticos y de restauración.

A este hito se suma uno de sus mayores logros: Ballesol Castellón es el primer centro residencial de toda la Comunidad Valenciana en conseguir la acreditación OAFI SPACE, otorgada por la Osteoarthritis Foundation International. Este reconocimiento garantiza que la arquitectura, el mobiliario y los programas de fisioterapia y mantenimiento funcional de la residencia están científicamente validados y adaptados para personas con artrosis o problemas articulares, asegurando una movilidad segura y reduciendo los riesgos de caídas.

Con la organización de estos encuentros, esta consolidada residencia de mayores en Castellón demuestra que su actividad va mucho más allá del cuidado diario en las plantas; ejerce un papel proactivo en el desarrollo, formación y cohesión de todo el tejido sociosanitario y social de la provincia. Las familias castellonenses encuentran aquí la respuesta idónea para periodos de larga duración o estancias temporales para mayores de convalecencia y respiro familiar con las máximas garantías de calidad.