Política
Una castellonense opta a liderar las juventudes del PP: plantará batalla a un murciano y al apadrinado de Ayuso
La diputada Candela Anglés anuncia su candidatura a la presidencia estatal de Nuevas Generaciones
La castellonense Candela Anglés, concejala y portavoz del Partido Popular en Càlig y diputada por la provincia en Les Corts, aspira a presidir Nuevas Generaciones (NNGG), la entidad juvenil de los populares cuya directiva nacional se renovará en el mes de julio.
Anglés ha anunciado esta semana que optará a encabezar la entidad y, de esta forma, suceder a Bea Fanjul. Lo ha hecho a través de una publicación en redes sociales, que reza "doy el paso, es el momento de unir nuestra fuerza".
"Volver a ser decisiva"
En el vídeo, la política e internacionalista, según se define ella misma, defiende que NNGG debe "volver a ser decisiva", ya que "España necesita un cambio urgente". No será, sin embargo, la única aspirante a la presidencia de la organización. La castellonense deberá enfrentarse al menos con el actual presidente de Nuevas Generaciones (NNGG) de Murcia, Antonio Landáburu, y el de la Comunidad de Madrid, Ignacio Dancausa, apadrinado por Isabel Díaz Ayuso, salvo que Génova intervenga antes.
Muy cercana al expresident Carlos Mazón, el nombre de Anglés ya se puso en su día sobre la mesa para suceder a Juan Carlos Caballero al frente de las juventudes de la Comunitat Valenciana, que llevan sin celebrar congreso desde el 2018.
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