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Una castellonense opta a liderar las juventudes del PP: plantará batalla a un murciano y al apadrinado de Ayuso

La diputada Candela Anglés anuncia su candidatura a la presidencia estatal de Nuevas Generaciones

La castellonense Candela Anglés, en Les Corts.

La castellonense Candela Anglés, en Les Corts. / JOSÉ CUÉLLAR/ CORTS VALENCIANES

Iván Checa

Iván Checa

Castellón

La castellonense Candela Anglés, concejala y portavoz del Partido Popular en Càlig y diputada por la provincia en Les Corts, aspira a presidir Nuevas Generaciones (NNGG), la entidad juvenil de los populares cuya directiva nacional se renovará en el mes de julio.

Anglés ha anunciado esta semana que optará a encabezar la entidad y, de esta forma, suceder a Bea Fanjul. Lo ha hecho a través de una publicación en redes sociales, que reza "doy el paso, es el momento de unir nuestra fuerza".

"Volver a ser decisiva"

En el vídeo, la política e internacionalista, según se define ella misma, defiende que NNGG debe "volver a ser decisiva", ya que "España necesita un cambio urgente". No será, sin embargo, la única aspirante a la presidencia de la organización. La castellonense deberá enfrentarse al menos con el actual presidente de Nuevas Generaciones (NNGG) de Murcia, Antonio Landáburu, y el de la Comunidad de Madrid, Ignacio Dancausa, apadrinado por Isabel Díaz Ayuso, salvo que Génova intervenga antes.

Noticias relacionadas y más

Muy cercana al expresident Carlos Mazón, el nombre de Anglés ya se puso en su día sobre la mesa para suceder a Juan Carlos Caballero al frente de las juventudes de la Comunitat Valenciana, que llevan sin celebrar congreso desde el 2018.

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