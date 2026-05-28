Los docentes se manifiestan ante la llegada de la reina Sofía al Auditorio: "Estamos aquí por Pérez Llorca. No tenemos nada en contra de la reina"

Los docentes han vuelto a concentrarse este jueves frente al Auditorio de Castelló coincidiendo con la visita de la reina Sofía, encargada de inaugurar el XXIX Congreso de la Federación Española de Bancos de Alimentos. La protesta, convocada para reclamar mejoras en la educación pública y exigir cambios en la negociación con la Conselleria de Educación, ha estado marcada por los abucheos y los cánticos dirigidos al presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca.

La llegada de las autoridades municipales, entre ellas la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha sido recibida con silbidos, abucheos y protestas por parte de los manifestantes. Sin embargo, la tensión ha aumentado con la llegada de Pérez Llorca, momento en el que los asistentes han coreado consignas como «Pérez Llorca, dimisión» y han criticado la gestión educativa del Consell.

«Nosotros no tenemos nada en contra de la reina. Estamos aquí por Pérez Llorca, para que nos escuche y atienda de una vez nuestras peticiones», ha señalado uno de los asistentes a la concentración.

Las protestas

Entre los manifestantes se encontraba Raquel Ramia, docente del IES Violant de Casalduch, quien ha asegurado que el profesorado continúa intentando abrir una vía de diálogo con la administración autonómica. «Estamos aquí intentando negociar, ya que ni la consellera de Educación, María del Carmen Ortí, ni el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ni el presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, parecen dispuestos a llegar a un entendimiento», ha afirmado. Además, defendía que «como gobernante del pueblo, debería atender a la gente que está intentando defender la educación pública, que debe ser de calidad y en valenciano».

También ha participado en la protesta Alfredo Mercé Valls, tutor de primaria del CEIP Gaetà Huguet, quien ha insistido en que las movilizaciones no van dirigidas contra la figura de la reina emérita. «Venimos para manifestarnos frente a Pérez Llorca, no tenemos nada en contra de Doña Sofía», ha señalado. En su opinión, el presidente autonómico «no puede tener como consellera a una persona que hace una negociación fatídica». «Siempre vuelven a traer el mismo documento y no están dispuestos a cambiar ni una coma. Debe empezar a pensar en cambiar a la consellera y poner a una persona que realmente dialogue», ha añadido.

Mercé Valls ha asegurado además que las protestas continuarán pese a las consecuencias económicas para el profesorado. «Nosotros no vamos a parar, perdiendo el sueldo de un mes o de los que sean. Lo que no puede ser es que los recursos se deriven a la privada», ha criticado. Asimismo, ha subrayado que las movilizaciones persiguen «defender la escuela pública» y ha mostrado su deseo de que finalmente «se llegue a un acuerdo».

Las reivindicaciones de la Formación Profesional también han tenido un peso destacado durante la concentración. Ester Burdeus, docente de FP en el IES Ribalta, ha reclamado mejoras estructurales para esta etapa educativa y ha denunciado la falta de recursos y reconocimiento.

Entre las principales demandas, Burdeus ha enumerado la reducción de ratios tanto en grado medio como en grado superior, en modalidades presenciales y semipresenciales; el desdoblamiento de módulos prácticos en todas las familias profesionales; una mayor atención individualizada para el alumnado; y la reducción de la burocracia, especialmente en la formación en empresa.

La docente también ha reclamado la incorporación de perfiles técnicos de integración social en los centros educativos para atender a alumnado con necesidades especiales, así como recuperar horas de tutoría y reforzar la red de orientación específica de FP. Además, ha pedido mejoras en la cobertura de seguros durante la formación en empresas, la recuperación de horas en la modalidad semipresencial y una retribución «acorde a la labor docente».

«Tenemos claro que nunca vamos a parar, independientemente de las dificultades que aparezcan. No podemos permitir una infravaloración de la FP y no la vamos a permitir. Seguiremos luchando», ha concluido Burdeus.

La concentración se ha desarrollado entre pancartas, silbatos y cánticos reivindicativos a las puertas del Auditorio de Castelló, en una nueva jornada de movilización con la que el profesorado ha querido mantener la presión sobre la Generalitat. Los docentes insisten en que continuarán convocando protestas mientras no se produzcan avances en la negociación y reclaman a la Conselleria de Educación una mayor voluntad de diálogo para alcanzar un acuerdo que, aseguran, garantice el futuro de la educación pública y de la Formación Profesional.