Los estudiantes de Castellón afrontan la selectividad entre repasos, huelga educativa y búsqueda de calma: “Si sale uno mal, a por el siguiente”

Los alumnos de Bachillerato de Castellón encaran la recta final antes de la selectividad con nervios, muchas horas de estudio y estrategias para desconectar, en una convocatoria marcada también por los efectos de la huelga educativa. Ingeniería, Medicina o Arquitectura son algunas de las carreras que condicionan la presión de los estudiantes, que tratan de llegar a las pruebas con la máxima preparación y sin perder la calma. Un total de 2.975 estudiantes de la provincia de Castelló se han matriculado para examinarse de las pruebas de acceso a la universidad (PAU) en la convocatoria ordinaria de 2026.

A pocos días de los exámenes, los estudiantes de segundo de Bachillerato apuran las jornadas de estudio con una preocupación compartida: alcanzar la nota necesaria para acceder a la carrera deseada. Para algunos, la presión es mayor por las elevadas notas de corte; para otros, la clave está en no dejar que los nervios dominen la preparación.

“Tranquila, no. Porque claro, nunca sabes lo que te van a poner”, reconoce Paula Guerrero, estudiante del Bachillerato científico tecnológico, que quiere cursar Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto en la Universitat Jaume I. Aunque la nota que necesita ronda el 7,7, asegura que está estudiando “mucho” y que no cuenta las horas. Para desconectar, sale a pasear o coge la bici, aunque admite que “tampoco hay tiempo para mucho más”.

Paula Guerrero. / Kmy Ros

La huelga educativa altera algunos repasos

La preparación de la selectividad también se ha visto condicionada por la huelga educativa en determinados centros. Paula Guerrero explica que sí le ha afectado, ya que “los profesores hay veces que no nos podían hacer las clases de repaso que tenían previstas” y, además, señala que el ruido dificultaba el estudio.

Michael Amores. / Kmy Ros

También Michael Amorés, que prevé presentarse en julio porque le quedan dos asignaturas, reconoce que la huelga ha tenido impacto en su entorno. “A mí como tal sí, porque no hay clases de repaso”, explica, aunque asegura que lo lleva con más tranquilidad porque la carrera que quiere estudiar, también Ingeniería en Diseño Industrial, no exige una nota demasiado alta. “Mis compañeros sí que lo notan más, porque a lo mejor les piden más nota y lo necesitan”, añade.

María Sangüesa / Javier Ortí

Por contra, Maria Sangüesa Marín señala que "la huelga tampoco nos ha afectado tanto como creíamos al principio, ya que solo la hicieron tres profesores de los que nos daban clase. Lo único que hicieron fue quitarnos los exámenes y trabajos que teníamos que entregar porque no iban a estar en clase. Al final incluso nos vino bien porque entró menos materia y pudimos centrarnos más en otras asignaturas".

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En la misma línea se expresa Angel Prats Ferrer: "No me he visto muy afectado, debido a la huelga he podido dedicar más tiempo a otras asignaturas".

La presión de Medicina y Arquitectura

La situación es más delicada cuando la carrera elegida exige una nota muy elevada. Es el caso de Paula Gago, estudiante de Ciencias Biosanitarias, que baraja opciones como Medicina o Fisioterapia, además de compatibilizar sus estudios con el Conservatorio de danza. Para Medicina, explica, necesita “un 13 con algo”, lo que en la media de Bachillerato se traduce en “un nueve y pico alto”.

Paula Gago. / Kmy Ros

Su rutina de estudio ronda las siete horas diarias, condicionada también por los ensayos en el conservatorio. Aun así, intenta relativizar la presión: “Me ayuda pensar que ya has trabajado mucho a lo largo del curso y que al final selectividad es un examen más”. En su caso, la huelga no le ha afectado porque estudia en un colegio privado.

Óscar Davia Escuder, alumno del científico con Dibujo Técnico y Física, quiere estudiar Arquitectura. Reconoce que siempre hay “algo de presión” porque no sabe qué puede aparecer en el examen y porque su media de Bachillerato “tampoco es muy alta”. Su objetivo pasa por alcanzar una nota que puede moverse entre el 9 y el 10, según explica.

Óscar Davia / Kmy Ros

Por su parte, Angel Prats Ferrer, que quiere estudiar Ingeniería Mecánica, que tiene una nota de corte de 9,594, explica que dedica seis horas diarias al estudio. Sus claves "tener un horario muy marcado para el estudio y no tener miedo a preguntar cualquier duda".

Mientras, Maria Sangüesa Marín quiere estudiar Derecho en la UJI, con una nota de corte de 9,186. "La organización es lo mejor que puedes hacer. Saber lo que vas a hacer cada día, tener constancia y motivación. Y no rendirse si algo sale mal, intentar mejorar y seguir adelante". En su caso "el tiempo que estudio depende bastante de la asignatura. Por ejemplo, las que tienen más teoria las empiezo varios días antes y me reparto lo que voy a estudiar cada día. En cambio, otras asignaturas que no necesitan tanto estudio, con empezar el día de antes normalmente me vale.

Gimnasio, bici y tiempo libre para desconectar

Además del estudio, los alumnos buscan fórmulas para mantener la calma. Michael Amorés defiende que “no se trata todo de estudiar” y que tener tiempo libre puede ayudar más que estar “tan estresado”. Su principal vía de desconexión es el gimnasio, una estrategia que también comparte Óscar Davia, que acude al final del día para desestresarse.

Óscar intenta estudiar por la mañana unas tres o cuatro horas y repetir por la tarde, aunque también se permite algunos descansos. Su consejo para afrontar la EVAU resume bien el mensaje que muchos estudiantes tratan de interiorizar antes de los exámenes: “Si sale uno mal, pues a por el siguiente”.

“Queda una semana y ya está”

En la recta final, los mensajes de ánimo se repiten entre quienes están preparando la selectividad. Paula Guerrero anima a los alumnos que están en su misma situación a seguir estudiando y resistir el último esfuerzo: “Mucho ánimo a todos, estudiar mucho y que queda una semana ahí. Ya está”.

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Michael Amorés, desde una visión más relajada, lanza otro mensaje para quienes afrontan estos días con nervios: “Calma, que si no sale ahora, pues hay otra oportunidad”. Entre la presión de las notas de corte, los repasos afectados por la huelga y la necesidad de encontrar momentos para desconectar, los estudiantes de Castellón encaran la selectividad con una mezcla de incertidumbre, esfuerzo y confianza en el trabajo realizado durante el curso.