Facsa llegará al 38º Congreso Daquas con una de sus participaciones técnicas más amplias, en un momento en el que el sector del agua urbana afronta desafíos decisivos como la adaptación climática, la digitalización, la eficiencia energética, la inversión en infraestructuras y los nuevos modelos de gestión. La compañía abordará estos retos del 3 al 5 de junio en Ifema Madrid a través de una docena de intervenciones entre ponencias, comunicaciones técnicas y mesas redondas.

La cita contará con cerca de 135 ponencias y reunirá a administraciones, operadores, empresas y profesionales de referencia para analizar los retos técnicos, normativos, ambientales y económicos que están marcando el presente y futuro del ciclo urbano del agua. Además, esta edición llega tras el último congreso celebrado en Castellón, en el que Facsa ejerció como empresa anfitriona, reforzando su papel como compañía experta en el ciclo integral del agua con más de 150 años de trayectoria.

Tarifas, clima e innovación

Entre las intervenciones, destaca la de José Claramonte, director general de la compañía, que participará en la mesa redonda ‘Gestión eficiente de las tarifas’, un espacio de debate centrado en uno de los principales retos del sector: avanzar hacia modelos que permitan equilibrar eficiencia, equidad, inversión y sostenibilidad económica en la prestación de los servicios de agua urbana.

Facsa presenta en el principal congreso nacional del agua 12 ponencias centradas en los retos del ciclo urbano del agua / Antonio Pradas Montoya

También destaca la ponencia de Jorge Morales, director de Desarrollo de Negocio, ‘Impacto de los extremos climáticos en los recursos hídricos’, en la que, apoyándose en el último estudio impulsado por Facsa, abordará la necesidad de adaptar la gestión del agua a escenarios cada vez más complejos, marcados por la intensificación de sequías, lluvias torrenciales y episodios de mayor variabilidad climática.

La participación de la compañía incluirá, además, comunicaciones técnicas relacionadas con la digitalización del ciclo del agua, la resiliencia de las infraestructuras, la innovación aplicada a la operación de instalaciones, la economía circular y la valorización de residuos, reflejando la capacidad de Facsa para aportar soluciones desde una visión integral y transversal del sector.

La participación de Facsa en Daquas permitirá incorporar al debate sectorial la experiencia de sus equipos en ámbitos decisivos para el futuro del agua urbana: eficiencia, sostenibilidad, resiliencia, digitalización y adaptación a los nuevos escenarios climáticos y operativos.