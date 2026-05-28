Fernando Pérez, jefe de la unidad forestal del Consorcio Provincial de Bomberos: “El verano se amplía y con él el periodo de máximo riesgo de incendios

La prolongación del verano y el aumento de los episodios de calor elevan el riesgo de incendios en la provincia, según advierte Fernando Pérez, jefe de la unidad forestal del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón. El responsable subraya que la temperatura es “el factor que más influye” y que, si la primavera se acorta y el verano se prolonga, también se amplía el periodo en el que el dispositivo se encuentra en situación de máximo riesgo. Precisamente el martes los efectivos trabajaron en dos pequeños incendios forestales, uno en Vilafranca y otro en Gaibiel.

El calor amplía el riesgo

Pérez explica que el incremento de las temperaturas puede reducir el periodo primaveral y alargar el verano, precisamente la época en la que los incendios forestales presentan mayor peligro. “El periodo de primavera se reduciría y se ampliaría el periodo de verano, que es el periodo en el que nosotros estamos en máximo riesgo de incendios”, señala.

El responsable forestal apunta además que la evolución atmosférica puede condicionar los próximos meses. Como ejemplo, cita episodios recientes con temperaturas “5 ó 6 grados por encima” de lo habitual en mayo, especialmente en la Península, más que en Levante. Si este tipo de situaciones se trasladan al verano, advierte, podrían derivar en mayores olas de calor.

Rayos, tormentas y lluvias intensas

El jefe de la unidad forestal del Consorcio Provincial de Bomberos también llama la atención sobre otros fenómenos vinculados a la evolución del clima. A finales del verano, indica, podrían producirse tormentas más intensas con rayos, mientras que en otoño podrían llegar precipitaciones también más fuertes.

“Depende de cómo vaya evolucionando la circulación de las masas”, apunta Pérez, que relaciona estos cambios con una gestión cada vez más compleja del riesgo forestal.

Consejos a la ciudadanía: no hacer fuego y avisar si se ve humo

Ante los episodios de altas temperaturas, el mensaje a la ciudadanía es claro: extremar las precauciones y evitar cualquier uso del fuego. Pérez recuerda que en mayo concluyen los periodos de quema y recalca la importancia de asegurarse de que cualquier quema autorizada queda completamente apagada.

También pide especial prudencia en los trabajos con maquinaria en el monte y en las actividades de ocio. “No tirar basuras y, en el momento que vean una columna de humo, avisar”, resume.

Árboles caídos: más combustible seco en el monte

El responsable forestal también advierte del impacto que pueden tener los episodios meteorológicos adversos registrados durante el invierno y la primavera. En concreto, se refiere a los vientos muy fuertes que han provocado caída de árboles y a una primavera lluviosa.

Pérez recuerda que en la provincia de Castellón se ha llegado a registrar una alerta roja por viento, un episodio que, según indica, no se había producido hasta ahora. “Todo árbol que se caiga en el monte al final es combustible seco que está disponible para que se pueda quemar”, señala.

La importancia de limpiar los perímetros urbanos

En materia preventiva, Pérez insiste en la necesidad de mantener limpios los perímetros de los cascos urbanos y las zonas de interfaz urbano-forestal. Estas actuaciones, explica, facilitan las labores de extinción si un incendio se aproxima a una población.

“A nosotros nos ayudaría en las labores de extinción, en caso de un incendio, poder hacer frente al fuego en el momento que llega al casco urbano”, destaca.

Trabajos preventivos en urbanizaciones y puntos estratégicos

El Consorcio Provincial de Bomberos cuenta con unidades de mitigación centradas en la interfaz urbano-forestal, especialmente en urbanizaciones con riesgo extremo en caso de incendio. Su labor se orienta a ejecutar lo previsto en los planes locales de incendios de cada municipio, como la creación de fajas perimetrales alrededor de las viviendas para reducir el impacto del fuego.

Además, las BRAF trabajan en el monte para generar puntos estratégicos desde los que poder hacer frente a un incendio con mayores garantías de seguridad.

La paradoja del monte privado

Pérez reconoce que, en teoría, los propietarios de fincas particulares deberían encargarse del mantenimiento de sus terrenos, pero admite que existe una dificultad económica evidente. “Nadie se va a gastar en el monte dinero en mantenerlo limpio más de lo que vale el terreno”, afirma.

El abandono del monte y la falta de limpieza en algunas propiedades, apunta, pueden incrementar los riesgos al favorecer la acumulación de vegetación y combustible disponible.

Precisamente la Unió Llauradora ha exigido a la Generalitat «la puesta en marcha urgente de un Plan Valenciano de Actuación frente a parcelas agrarias abandonadas, infrautilizadas o sin mantenimiento adecuado» y solicita a consellerias de Agricultura y Medio Ambiente «la elaboración de un protocolo autonómico específico con criterios homogéneos para identificar y gestionar situaciones de riesgo fitosanitario, proliferación de vegetación invasora, riesgo de incendio o degradación funcional del suelo agrario».

Alza de temperaturas

Castellón está afrontando esta semana temperaturas de pleno verano a pesar de encontrarse a finales de mayo. Y la situación se acentúa el viernes, cuando Castelló puede llegar a los 34º de día y registrar ya noches tropicales (más de 20º) la madrugada del sábado en el litoral. En el interior, de noche, las mínimas darán un respiro (16º).

Tecnología y comunicaciones por satélite

Sobre las nuevas tecnologías aplicadas a la lucha contra el fuego, Pérez explica que estos avances dependen principalmente de la Generalitat. En este ámbito, menciona los enlaces satélite para garantizar las comunicaciones en situaciones críticas.

El responsable recuerda que, en una emergencia, la dependencia de la electricidad puede convertirse en un problema. Aunque un teléfono tenga batería, si un repetidor se queda sin suministro, las comunicaciones pueden fallar. Por ello, destaca la importancia de avanzar en sistemas que no dependan exclusivamente de la red eléctrica.

Incendios de sexta generación

Pérez señala que ya se habla de incendios de sexta generación, en referencia a fuegos especialmente difíciles de gestionar y que pueden permanecer durante mucho tiempo fuera de la capacidad de extinción.

Según explica, el conocimiento meteorológico aplicado a los incendios está avanzando a partir de experiencias registradas no solo en España, sino también en Portugal, Estados Unidos o Australia. Esto permite comprender mejor por qué se producen incendios catastróficos con víctimas en diferentes partes del mundo.

Veinte brigadas forestales en Castellón

En cuanto a los medios disponibles, Pérez detalla que en la provincia de Castellón hay 18 brigadas de bomberos forestales de la Generalitat y dos helitransportadas, lo que suma un total de 20 unidades, con 18 personas por unidad.

A estos recursos se añaden nueve brigadas de mitigación, con cinco integrantes cada una, y cuatro BRAF, también con cinco efectivos por unidad.