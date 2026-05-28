Estos son los municipios de Castellón donde hará más calor en un viernes de temperaturas extremas

Durante los últimos días, Castellón ha experimentado temperaturas poco habituales del mes de mayo. Los termómetros han superado los 30 grados en gran parte la provincia, unas máximas propias de mediados de junio.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) espera que mañana viernes se convierta en uno de los primeros días más calurosos del año. Se prevén temperaturas equivalentes a las de un día de pleno julio, llegando a superar los 36 grados en varias zonas de la Comunidad Valenciana.

A pesar de la subida de temperaturas generalizada, algunos municipios de Castellón destacarán por sus temperaturas extremas, poco comunes en esta época del año.

Donde más calor hará

Estas son las localidades donde, según la previsión, hará más calor mañana:

Onda : 35 grados

: 35 grados Atzeneta del Maestrat : 34 grados

: 34 grados L'Alcora : 34 grados

: 34 grados Azuébar : 34 grados

: 34 grados Montanejos : 34 grados

: 34 grados Segorbe : 34 grados

: 34 grados Zorita del Maestrazgo: 33 grados

La capital de provincia también espera alcanzar unas temperaturas propias del mes de julio. Así, el mercurio podrá ascender hasta los 33 grados.

Temperaturas máximas en Castellón, viernes 29 / AEMET

Tiempo del fin de semana

El resto del fin de semana los termómetros descenderán ligeramente en toda la provincia. El sábado la temperatura más alta se alcanzará en Atzeneta del Maestrat, con 33 grados, y el domingo las máximas llegarán a los 32 en la zona sur y el centro de la provincia.

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Esta es la predicción de AEMET de cara a los próximos días: