Novedades sobre el corredor mediterráneo en Castellón: así están las obras del acceso ferroviario al puerto

Una tercera parte de los movimientos que se realizan en el puerto de Castellón tienen que ver con la industria cerámica. Para mantener esta relación, y de paso lograr que cada vez salgan más exportaciones de producto terminado desde la provincia, la Autoridad Portuaria ha celebrado una jornada para desgranar los avances en la infraestructura. Una sesión que concluyó con la primera edición de una entrega de premios a empresas estrechamente vinculadas al azulejo y sus actividades en el puerto. Los galardonados fueron el grupo Pamesa, por su "liderazgo exportador" y su "firme apuesta por el puerto de Castellón como plataforma de salida al mundo". Los otros galardonados serán Kaltun Ibérica, "que asegura el flujo de materias primas necesarias para la producción industrial a través de PortCastelló", y el "compromiso de la Naviera Arkas con la conectividad y su excelencia operativa en nuestro puerto".

El director general de PortCastelló, Manuel J. García, basó su ponencia en el impacto económico del azulejo en estas instalaciones, y detalló algunas de las principales actuaciones en marcha. Una de ellas es la construcción de un acceso ferroviario que conectará el Corredor Mediterráneo con la dársena sur. El directivo dio nuevos datos sobre los avances de esta actuación, que calificó como una construcción "de primer orden, que estará adaptada al estándar europeo" al permitir el paso indistinto de trenes de ancho ibérico e internacional.

Acceso ferroviario

García comentó que el tramo 1, que conecta el Corredor con la futura intermodal, "ya está terminado", mientras que el tramo 2, entre la intermodal y el interior del puerto, "acabará antes de octubre de este año". Respecto a esta estación, explicó que es una apuesta impulsada desde la Autoridad Portuaria de Castellón, "que contará con tres vías de carga con 750 metros de longitud".

En cuanto a los usos de este macroproyecto ferroviario, afirmó que aportará "un valor añadido a la provincia, y no solo a la cerámica, de modo que la estación intermodal podrá servir para distribuir productos terminados en la Unión Europea de forma eficiente y sostenible". Además de dar respuesta a la carga de contenedores, "puede ser una plataforma logística al servicio de la arcilla de Teruel", con el fin de transportar estas materias primas a Castellón. "Es una distancia corta en términos de ferrocarril, pero bien planificada, la estación puede estar al servicio de la cerámica con competitividad y sostenibilidad", argumentó.

Inversiones en el puerto

Las inversiones en PortCastelló centraron algunas de las intervenciones de la jornada. Javier Herrera, director general de Portsur, mencionó "la ampliación de 210 metros de muelle para pasar a 750 metros, y el uso de parcelas colindantes para aumentar su superficie en más de 200.000 metros cuadrados". Uno de los próximos retos será aumentar la capacidad de las vías de evacuación para dar más agilidad a las mercancías transportadas.

Una de las participantes en la misma mesa redonda, Íngrid Rodríguez, de Crimidesa, expuso que estas medidas "harán más competitiva la cerámica española", mientras que Ernesto Renan, de Ateia Oltra, defendió que "introducir el tren en el puerto de Castellón será una gran ventaja". El presidente de la patronal cerámica, Ascer, Ismael García Peris, recordó que el principal destino de las exportaciones de su sector es Europa, "por cercanía y posicionamiento, y el ferrocarril será definitivo" para reducir costes y descarbonizar el transporte.