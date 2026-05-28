La PAU de la Comunitat Valenciana adapta sus controles "a la realidad tecnológica" con detectores de radiofrecuencia

La secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, ha afirmado que la normativa que regirá los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) este año responde “a la necesidad de adaptar los controles de estas pruebas a la realidad tecnológica actual”. Este protocolo, que se ha presentado este jueves y que aplicarán los tribunales de la Universitat Jaume I, incorpora, por primera vez, medidas específicas de detección tecnológica para evitar fraudes.

Los tribunales utilizarán detectores de radiofrecuencia y otros medios técnicos que permitirán localizar dispositivos electrónicos no autorizados durante el desarrollo de los exámenes.

Así, la normativa establece que está prohibida tanto la utilización como la tenencia de teléfonos móviles, relojes inteligentes, auriculares, tabletas, ordenadores o gafas con inteligencia artificial, entre otros dispositivos, durante las pruebas.

Actividad tecnológica

Paralelamente, el texto también regula, por primera vez, el procedimiento de actuación cuando se detecte actividad tecnológica no autorizada. Según los nuevos criterios, si un detector identifica una señal asociada a un objeto personal, el tribunal podrá requerir al estudiante que muestre el dispositivo y, si se negara a hacerlo, será acompañado a la sede del tribunal para realizar una nueva comprobación.

En caso de confirmarse la posesión de un dispositivo no autorizado en funcionamiento, el estudiante no podrá continuar el examen y será calificado con un cero.

Por otro lado, si no se pudiera identificar de inmediato a la persona propietaria del objeto detectado, la mochila, bolso o pertenencia donde se encuentre será trasladada a la sede del tribunal para intentar su identificación.

Suplantaicón de identidad

También está prohibida la suplantación de identidad, que, en el caso de confirmarse, conllevará la calificación de cero en el conjunto de la PAU. Por eso, los estudiantes deben acudir a las instalaciones donde se desarrolle la prueba con treinta minutos de antelación y mostrar un documento oficial de identidad para poder entrar en el aula.

En el supuesto de identificarse utilizando la aplicación miDNi, dicha identificación deberá realizarse antes de entrar en el aula puesto que no se podrá acceder con el dispositivo móvil conectado.

En esta presentación, celebrada en la Universitat Politècnica de València, la responsable autonómica de Universidades ha estado acompañada en su comparecencia por el coordinador general de la PAU, José Mas, y por el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación (Etsit) de la Universitat Politècnica de València, Héctor Esteban.