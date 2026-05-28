Una profesora de Nules impulsa una petición para que los sueldos congelados de la huelga docente se reinviertan en colegios

Los profesores castellonenses no cejan con sus reivindicaciones, dentro de la huelga indefinida que los docentes valencianos iniciaron hace dos semanas. Dentro de estas protestas, se desarrollan distintas propuestas para lograr los objetivos marcados e intentar lograr recursos para mejorar el nivel de la educación pública en la Comunitat Valenciana.

Es el caso de una profesora de Nules, María del Carmen Romero Catalá, que ha abierto una petición de firmas, dentro de la plataforma Change.org, para reclamar a la Conselleria de Educación que el dinero que se ahorra de los salarios de los profesores, debido a su suspensión temporal, se reinvierta en los centros educativos de los docentes que se han unido a la vaga. De esta manera, estas cantidades se destinarían a una partida específica en la que el centro gaste en lo que necesite.

"Postura valiente"

Esta iniciativa, que se lanzó en la noche del miércoles, acumula ya más de 250 firmas y se convierte en un nuevo punto de presión para la conselleria, dentro del proceso de negociación que mantiene con los sindicatos. En el texto que acompaña la propuesta, María del Carmen Romero apunta que "en la Comunitat Valenciana, estamos tomando una postura valiente y decidida para asegurar mejores condiciones para nosotros y, más importante aún, para nuestros estudiantes".

Para Romero, conocida por su labor pedagógica en Nules mediante el impulso de proyectos educativos y culturales, "esta medida no solo representa una responsabilidad ética, sino también un compromiso tangible con la mejora de la calidad educativa".

Además, añade que "cada euro que se ahorra al no pagar los salarios durante la huelga debe destinarse al desarrollo y mantenimiento de nuestras escuelas. Queremos asegurarnos de que este fondo se utilice para recursos educativos, mejoras en la infraestructura, y programas que beneficien directamente a nuestros estudiantes".

"Acción concreta y visible"

En el texto de esta petición de firmas, se añade que "es hora de demandar una acción concreta y visible de la Conselleria de Educación para demostrar que están comprometidos con el bienestar de nuestros estudiantes y el futuro de nuestra educación pública. Esta es nuestra oportunidad para garantizar un impacto positivo en nuestros centros educativos con los recursos precisamente ahorrados de los propios docentes".

Por eso, reclama firmar el documento "para pedir a la Conselleria de Educación que apoye esta reinversión crucial, mostrando su compromiso con una educación de calidad y con el futuro de cada estudiante de la Comunitat Valenciana".