Tráfico hoy en Castellón: Varias carreteras registran cortes de carril y desvíos por obras

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT), con datos actualizados a las 9.30 horas, registra varias incidencias de tráfico en distintos puntos de la red viaria de Castellón:

Incidencias activas en Castellón por carretera

N-340

Nules (km 954 - 955) : Límite temporal de anchura por obras ( 2m ), sentido creciente .

: Límite temporal de anchura por obras ( ), sentido . Orpesa (km 996): Obras, sentido decreciente, Carril cortado.

AP-7

Vinaròs (km 354-356) : Obras, sentido creciente, Carril cortado.

: Obras, sentido Carril cortado. Peñíscola (km 365-366) : Obras, sentido creciente, Carril cortado.

: Obras, sentido Carril cortado. Benicàssim (km 417-420) : Obras, sentido decreciente, Carril cortado

: Obras, sentido Carril cortado Orpesa (km 410): Obras, sentido decreciente, Carril cortado

N-340a

Benicarló (km 1048 - 1050) : Obras, sentido creciente, Desvío de trazado.

: Obras, sentido Desvío de trazado. Vinaròs (km 1048 - 1051) : Obras, sentido decreciente, Sentido cortado.

: Obras, sentido Sentido cortado. Vinaròs (km 1050 - 1051): Obras, sentido creciente, Desvío de trazado

CV-12

Ares del Maestrat (km 0-4) : Obras, sentido decreciente, Carril único doble sentido

: Obras, sentido Carril único doble sentido Ares del Maestrat (km 0-4): Obras, sentido creciente, Carril único doble sentido

CV-15

Ares del Maestrat (km 38-42): Obras, sentido creciente, Carril único doble sentido.

CV-213

Navajas (km 1-3): Obras, sentido decreciente, Sentido cortado.

Provincia de Valencia

Otra mañana complicada en los accesos y salidas de València. Aunque no se ha registrado ningún accidente, según explican desde el centro de coordinación de la DGT, lo cierto es que quienes estén circulando por algunas vías como el 'bypass' o la V-30 estarán sufriendo atascos de varios kilómetros. De hecho, el punto más complicado a primera hora de la mañana, casi como ya es habitual, se sitúa en la A-7 a su paso entre Torrent y Paterna, especialmente en el enlace entre la V30 y la Autovía del Mediterráneo. Se registran unos 5 kilómetros de retención en sentido Barcelona y otros 2 en sentido Alicante.

Lo mismo sucede en la V-30, tanto en sentido puerto como en sentido ascendente hacia la A-7. Aunque tampoco se ha registrado alcance alguno, esta vía que circunvala la capital a través del nuevo cauce registra tráfico lento en varios puntos con entre 5 y 7 kilómetros desde Jesús en según A7 y Xirivella en sentido puerto.

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Otro de los puntos negros a primera hora de la mañana está siendo la Pista de Silla con 3 kilómetros de tráfico lento en sentido València. Lo mismo ocurre con la CV-35, con 2 kilómetros de retención en sentido València a la altura de Paterna y 1 kilómetro en sentido Ademuz. Informa: Íñigo Roy