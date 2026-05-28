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La Universitat Jaume I amplía su oferta formativa con 42 posgrados propios para el próximo curso académico

La programación incluye másteres de formación permanente, diplomas de especialidad y diplomas de experto universitario

La UJI presenta su oferta de posgrado para el próximo curso.

La UJI presenta su oferta de posgrado para el próximo curso. / Mediterráneo

Ramón Pérez

Castellón

La Universitat Jaume I de Castelló (UJI) consolida su apuesta por la formación especializada con una oferta de 42 posgrados propios para el curso académico 2026-2027. Estos estudios están dirigidos tanto a titulados recientes que desean mejorar su empleabilidad, como a profesionales que buscan actualizar conocimientos, avanzar en su carrera o reorientar su perfil profesional.

"La oferta de posgrados propios de la UJI se caracteriza por su enfoque práctico, su vinculación con el tejido empresarial y profesional y su capacidad de adaptación a las necesidades cambiantes del mercado laboral. Además, cuenta con requisitos de acceso más flexibles, ajustados a la experiencia previa del estudiantado", destaca la vicerrectora de Estudios y Formación Permanente, Isabel García Izquierdo.

Por facultades

Para el curso 2026-2027, la UJI oferta un total de 42 titulaciones distribuidas entre sus diferentes centros: 14 corresponden a la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales (ESTCE), 13 a la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS), ocho a la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (FCHS) y siete a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas (FCJE).

La programación incluye másteres de formación permanente, diplomas de especialidad y diplomas de experto universitario, todos ellos diseñados con una orientación práctica y adaptados a las demandas actuales del mercado laboral.

Nuevos programas

Entre las principales novedades de este curso destacan cuatro nuevos programas formativos. La Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales incorpora el máster de Formación Permanente en Automatización, Robótica y Digitalización Industrial, el diploma de experto en Robótica y Digitalización Industrial y el diploma de experto en Automatización y Programación Industrial.

Por su parte, la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales suma el máster de Formación Permanente en Artes y Salud: Aplicaciones Artísticas en la Promoción del Bienestar y la Salud.

Noticias relacionadas y más

Los posgrados propios son titulaciones diseñadas directamente por la Universitat Jaume I y gestionadas con la colaboración de la Fundación Universitat Jaume I-Empresa (FUE-UJI), entidad encargada también de las tareas de preinscripción, matrícula y organización de estos estudios.

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