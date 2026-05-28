"Vaga indefinida": Vandalizan una de las vallas publicitarias del PP en Castelló que ensalzan la labor del Consell
El mensaje, hecho con pintura verde, está relacionada con las protestas de los docentes
El colectivo docente sigue mostrando su malestar con la actual situación de la educación en la Comunitat Valenciana con diversas acciones. Ahora, en Castelló, las protestas han afectado a las vallas publicitarias de gran tamaño que el Partido Popular instaló en distintos puntos de la provincia y del conjunto de la autonomía hace un mes y que ensalzan la acción del Consell.
En la valla situada en la ronda este de Castelló han realizado una pintada en la que se puede leer "vaga indefinida", escrito con pintura verde. Se trata de una vandalización de estos carteles, en los que aparece la imagen del president popular, Juanfran Pérez Llorca, protagonista de esta campaña de propaganda.
Sobre el rostro
La reclamación cubre el rostro de Pérez Llorca y el logo del PP, en una valla en la que está escrita de forma destacada la palabra "cumplimos", seguida de algún hito de su ejecutivo en la administración autonómica, como "bajando los impuestos".
No es la primera ocasión en que se han vandalizado estos carteles. También se lanzó pintura negra a uno de los carteles instalados en Vila-real, que cubrió el rostro del presidente popular.
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