Un popular actor recuerda un baño completamente desnudo en una playa de Castellón: “Sin más, nos despelotamos y nos metimos en el agua”

Pedro Alonso Ocharo ha compartido en sus redes sociales una reflexión sobre el final de su etapa vinculada al universo de La casa de papel y el rodaje de la serie derivada ‘Berlín’, parte de la cual se grabó en Peñíscola.

El actor gallego publicó un extenso texto en Instagram en el que relata varias experiencias personales asociadas a la serie y a la repercusión internacional que tuvo el personaje de Berlín. Entre ellas, menciona un paquete enviado por Netflix que, según explica, lleva años sin abrir. En su interior, el actor sospecha que habría objetos icónicos relacionados con la ficción, como el mono rojo utilizado en la serie y la conocida máscara de Dalí. “Esta caja vale más cerrada”, asegura Alonso en la publicación, donde explica que decidió no abrir el paquete tras regresar de un viaje y encontrarlo en su domicilio.

La parte central del relato hace referencia a una escena ocurrida durante el rodaje de ‘Berlín’ en Peñíscola. Según cuenta el actor, tras finalizar una jornada de grabación, salió a caminar de madrugada junto a Álvaro Morte, también protagonista de la serie original. Ambos se dirigieron hasta la playa situada frente al castillo de Peñíscola, uno de los principales enclaves turísticos de la provincia de Castellón y localización habitual de producciones audiovisuales.

Berlín, rodeado de su banda, en 'Berlín y la dama del armiño' / FELIPE HERNÁNDEZ / NETFLIX

Alonso explica que, una vez allí, decidieron bañarse en el mar durante la noche antes de regresar al hotel donde se alojaban.”Sin más, nos despelotamos y nos metimos en el agua”, comenta Alonso. El actor describe el momento como parte de la despedida de una etapa profesional marcada por el éxito internacional de la franquicia creada por Netflix.

La publicación ha tenido una amplia repercusión entre seguidores de la serie y usuarios de redes sociales, especialmente en la Comunitat Valenciana, donde Peñíscola mantiene desde hace años una estrecha relación con el sector audiovisual. La localidad ha servido de escenario para diferentes películas y series nacionales e internacionales gracias a su casco histórico, su castillo templario y su ubicación frente al Mediterráneo.

El texto de Pedro Alonso también ha reavivado el interés por las grabaciones de ‘Berlín’ en Castellón y por el vínculo de los actores con algunos de los espacios utilizados durante el rodaje. La serie, derivada directa de ‘La casa de papel’, ha consolidado además la proyección internacional de varias localizaciones españolas utilizadas en sus diferentes temporadas.

Con esta publicación, el actor repasa algunos de los momentos asociados al cierre de una etapa profesional que comenzó con el fenómeno global de ‘La casa de papel’ y continuó posteriormente con el desarrollo del personaje de Berlín en su propia producción para Netflix.