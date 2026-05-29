La Cámara de Comercio de Castellón celebra sus 125 años de vida como motor de la modernización provincial

Ubicado en el cruce entre la ronda Este y la avenida Hermanos Bou de Castelló, el edificio de la Cámara de Comercio es uno de los más representativos de la capital de la Plana. Y su fachada exterior tuvo un protagonismo destacado en la gala conmemorativa de los 125 años de la institución, con la proyección de un videomapping, en el que los asistentes recordaron el pasado, la evolución y el presente de una organización al servicio del tejido económico de Castellón.

La Cámara nació gracias a la voluntad de sus 82 empresarios fundadores, y desde sus comienzos fue reivindicativa para atraer hacia Castellón las mejores oportunidades de desarrollo económico. Primero con la agricultura y la naranja, y luego con la cerámica como referente. Un objetivo que sigue vigente ahora, con el fin de ser motor para la modernización de la provincia.

Motor económico

La fiesta comenzó con la llegada de los invitados del mundo empresarial, político y social de Castellón. Una vez congregados, se descubrió una placa conmemorativa de este 125 aniversario.

Acto seguido fue el turno de las intervenciones de las autoridades. La presidenta de la entidad, María Dolores Guillamón, puso de relieve a "las miles de empresas, autónomos, profesionales y emprendedores que, generación tras generación, han contribuido a construir el Castellón que hoy conocemos", y mencionó que desde el primer día ha demostrado "una enorme capacidad de adaptación, de resistencia y de superación". Respecto al futuro, "queremos ser una Cámara moderna, abierta, útil y comprometida", y por eso llamó a tender puentes entre administraciones, empresa, universidad y centros tecnológicos como motor de progreso.

Defensa empresarial

Uno de los principales asistentes a esta conmemoración fue el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, quien subrayó cómo la de Castellón "ha estado vinculada a los grandes hitos del desarrollo económico de la provincia", entre los que citó "infraestructuras como el puerto, el acompañamiento y asesoramiento a los emprendedores y, muy especialmente, la apertura al exterior del tejido empresarial, sobre todo de un sector clave como es el cerámico, que hoy proyecta a Castellón al mundo".

Por parte de la Generalitat, el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, expuso que la institución ha sido en su historia "un punto de encuentro, un motor de impulso colectivo y una voz firme en defensa del crecimiento económico de la provincia". Además, reivindicó que desde el Consell "hemos diseñado para esta provincia una inversión histórica de 470 millones de euros en infraestructuras estratégicas y transporte, porque cada euro invertido en infraestructuras, movilidad, logística o conectividad es una herramienta para generar oportunidades, atraer inversión y reforzar la competitividad de nuestras empresas".

Reconocimiento institucional

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, expuso que la Cámara "ha sido y sigue siendo uno de los grandes motores de nuestra economía, una institución que a lo largo de todos estos años ha sabido sobreponerse a las dificultades". Además, reconoció la labor de María Dolores Guillamón, "por recibir una más que merecida Medalla de Oro de las Cámaras de Comercio de España, pero sobre todo por su pasión, entrega y lucha al frente de una institución que es referente, abierta, plural, profesional y dialogante".

La presidenta de Les Corts, Llanos Massó, alabó a los "empresarios, trabajadores, directivos, equipos técnicos y personas que, durante estos 125 años, han hecho posible que esta Cámara siga siendo una referencia", y valoró su acompañamiento "con quienes arriesgan, emprenden, crean empleo y levantan proyectos con sacrificio y constancia para hacer crecer Castellón".

Jornada histórica

Esta jornada histórica fue un punto de encuentro entre las personas que contribuyeron al desarrollo de la provincia en el pasado, las que ejercen un papel fundamental en el presente y también las que están llamadas a tomar el relevo en el futuro. Una fiesta que concluyó con fuegos artificiales.