Castellón es el 'patito feo' de las inversiones públicas en la Comunitat

El peso poblacional de Castellón respecto al conjunto de la Comunitat Valenciana es del 12%. En cambio, la cuantía de las licitaciones públicas impulsadas por la Generalitat y el Gobierno central se queda lejos de este número. Las cifras recopiladas por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) en el primer cuatrimestre de este año arrojan que la administración autonómica ha destinado 12,6 millones de euros a la provincia. La cifra triplica los resultados del mismo periodo de 2025, pero representa solo el 9% del total regional, tres puntos por debajo del peso poblacional de Castellón. Las licitaciones en Alicante en el inicio de 2026 han sido de 24,11 millones, mientras que Valencia acumula 106,63 millones.

Un reparto que tiene que ver con el esfuerzo económico de las labores de reconstrucción tras la dana de Valencia, donde todavía quedan muchas actuaciones por ejecutar. En el primer cuatrimestre del pasado año las diferencias fueron mucho mayores: las obras aprobadas en Valencia fueron por 138 millones de euros, por los 13,44 de Alicante y los escasos 3,98 de Castellón.

Peso inferior al poblacional

Mucha más distancia se observa con las obras del Estado. Después de unos años marcados por una fuerte inversión en infraestructuras, con los nuevos accesos ferroviarios a PortCastelló como actuación más relevante, las actuaciones del Gobierno son escasas. En los primeros cuatro meses del año, las licitaciones se limitan a 2,39 millones de euros. Menos de la mitad respecto a los 4,9 millones del mismo tramo de 2025. La comparación con el resto de provincias de la Comunitat es contundente: Alicante ha recibido 115,87 millones de euros, y Valencia se queda en 103,63 millones. De esta manera, el dinero a Castellón se queda en el 1,08% autonómico.

Una vez más, el peso de la inversión pública en la provincia se fundamenta en el papel de los ayuntamientos y la Diputación. La suma de las administraciones, de enero a abril, arroja 54,45 millones de euros (-11,42%), de los que 39,45 corresponden a los municipios. Las obras licitadas desde el poder local experimentan un retroceso del 25% si se compara con el año anterior.

Ayuntamientos

La dana influye en las cuentas de la Generalitat, y también en el retraso a la hora de presentar unas cuentas que, de no haber contratiempos, entrarían en vigor en la segunda mitad del ejercicio. Más complicada es la situación del Gobierno, que un año más ha renunciado a presentar sus cuentas al no sumar una mayoría parlamentaria suficiente para sacarlas adelante. A pesar de que desde el Ejecutivo aseguran que esto no debe ser un obstáculo para Castellón, hay pocas obras públicas nuevas en el horizonte, con la ampliación de la N-340 en Orpesa como caso más reciente.