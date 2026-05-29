Castellón se rinde al producto local: la Feria de la Primavera convierte Huerto Sogueros en un gran escaparate gastronómico

La Diputación de Castellón convierte durante este fin de semana la plaza Huerto Sogueros de la capital de la Plana en un gran escaparate gastronómico con la quinta edición de la Feria de la Primavera Castelló Ruta de Sabor.

El vicepresidente y responsable del área de Turismo, Andrés Martínez, ha visitado este viernes la muestra que, hasta el próximo domingo 31 de mayo, acoge Castelló y a través de la cual la Diputación de Castellón promociona la calidad agroalimentaria de la provincia con un completo programa en el que los productos de Castellón cobran gran protagonismo.

El vicepresidente de la Diputación, Andrés Martínez, estuvo presente en la inauguración de esta cita. / Mediterráneo

“Tenemos la mejor despensa del Mediterráneo y con eventos como este damos a conocer la rica y variada gastronomía de Castellón”, ha destacado el vicepresidente, quien ha señalado que “esta feria constituye una excelente oportunidad para descubrir, degustar y apoyar los productos de nuestra tierra, que son sinónimo de calidad, tradición e innovación”.

De calidad

A través de la Feria de la Primavera Castelló Ruta de Sabor, la Diputación de Castellón continúa impulsando la promoción de los productos locales y el turismo gastronómico, acercando al público una amplia variedad de productos agroalimentarios de calidad.

En este sentido, el vicepresidente provincial ha resaltado la importancia de la gastronomía como “un eje turístico de primer nivel” y ha mostrado el compromiso y el apoyo del equipo de Gobierno Provincial al sector gastronómico y al turismo. “Eventos como el que hoy hemos inaugurado no solo ponen en valor la gastronomía que tenemos en Castellón, sino que también atraen turismo a la provincia y sirven para darnos a conocer como destino turístico de calidad y proximidad”.

Andrés Martínez ha departido con los responsables de los distintos puestos. / Mediterráneo

Con esta feria, la institución provincial acercará a los castellonenses y visitantes la oportunidad de probar y adquirir productos de una calidad excepcional de las empresas y los productores castellonenses que son “los verdaderos artífices de nuestra marca Castelló Ruta de Sabor”, ha subrayado Andrés Martínez.

Amplia programación

La Feria ofrece durante los tres días una completa programación gastronómica y de ocio para todos los públicos. Así, el evento cuenta con presentaciones y catas de productos de proximidad, además de showcookings de la mano de los chefs y Estrella Michelin como son Emanuel Carlucci y Alejandra Herrador, del restaurante Atalaya; Miguel Barreda, del restaurante Cal Paradís; y Raúl Resino, del restaurante Raúl Resino. Asimismo, la feria incluye degustaciones y una zona infantil con juegos XXL y animación durante todo el horario de apertura.

El escaparate gastronómico ha abierto hoy sus puertas en un horario de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 22.00 horas. Mismo horario que se mantendrá para el sábado, mientras que el domingo el horario será de 11.00 a 15.00 horas. El vicepresidente provincial ha animado a visitar la Feria de la Primavera y “disfrutar de esta cita gastronómica que brinda la oportunidad de comprender los matices que hacen que nuestros productos sean únicos”, ha resaltado.

En esta edición, las empresas que participan son las siguientes: Turrones Agut de Benlloch, Cervesa Artesana i Ecològica l’Audaç, Fruits de la Terra, Pobill Ecològics, Oliquina, Olis Lo Canetà, La Posteta, Artesanos Gil, patatas fritas Geysel, Mel Mas de l'Argila, Quesos de Catí, Mieles La Alquería, Licores Flor de Azahar, Soda Gastronómica Rafinade, Mos de Bresca, Jamones Alfredo Monfort y panadería Argelita.