Iniciativa
Castellón se rinde al producto local: la Feria de la Primavera convierte Huerto Sogueros en un gran escaparate gastronómico
Los productos de Ruta de Sabor aterrizan en la capital de la Plana durante este fin de semana
La Diputación de Castellón convierte durante este fin de semana la plaza Huerto Sogueros de la capital de la Plana en un gran escaparate gastronómico con la quinta edición de la Feria de la Primavera Castelló Ruta de Sabor.
El vicepresidente y responsable del área de Turismo, Andrés Martínez, ha visitado este viernes la muestra que, hasta el próximo domingo 31 de mayo, acoge Castelló y a través de la cual la Diputación de Castellón promociona la calidad agroalimentaria de la provincia con un completo programa en el que los productos de Castellón cobran gran protagonismo.
“Tenemos la mejor despensa del Mediterráneo y con eventos como este damos a conocer la rica y variada gastronomía de Castellón”, ha destacado el vicepresidente, quien ha señalado que “esta feria constituye una excelente oportunidad para descubrir, degustar y apoyar los productos de nuestra tierra, que son sinónimo de calidad, tradición e innovación”.
De calidad
A través de la Feria de la Primavera Castelló Ruta de Sabor, la Diputación de Castellón continúa impulsando la promoción de los productos locales y el turismo gastronómico, acercando al público una amplia variedad de productos agroalimentarios de calidad.
En este sentido, el vicepresidente provincial ha resaltado la importancia de la gastronomía como “un eje turístico de primer nivel” y ha mostrado el compromiso y el apoyo del equipo de Gobierno Provincial al sector gastronómico y al turismo. “Eventos como el que hoy hemos inaugurado no solo ponen en valor la gastronomía que tenemos en Castellón, sino que también atraen turismo a la provincia y sirven para darnos a conocer como destino turístico de calidad y proximidad”.
Con esta feria, la institución provincial acercará a los castellonenses y visitantes la oportunidad de probar y adquirir productos de una calidad excepcional de las empresas y los productores castellonenses que son “los verdaderos artífices de nuestra marca Castelló Ruta de Sabor”, ha subrayado Andrés Martínez.
Amplia programación
La Feria ofrece durante los tres días una completa programación gastronómica y de ocio para todos los públicos. Así, el evento cuenta con presentaciones y catas de productos de proximidad, además de showcookings de la mano de los chefs y Estrella Michelin como son Emanuel Carlucci y Alejandra Herrador, del restaurante Atalaya; Miguel Barreda, del restaurante Cal Paradís; y Raúl Resino, del restaurante Raúl Resino. Asimismo, la feria incluye degustaciones y una zona infantil con juegos XXL y animación durante todo el horario de apertura.
El escaparate gastronómico ha abierto hoy sus puertas en un horario de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 22.00 horas. Mismo horario que se mantendrá para el sábado, mientras que el domingo el horario será de 11.00 a 15.00 horas. El vicepresidente provincial ha animado a visitar la Feria de la Primavera y “disfrutar de esta cita gastronómica que brinda la oportunidad de comprender los matices que hacen que nuestros productos sean únicos”, ha resaltado.
En esta edición, las empresas que participan son las siguientes: Turrones Agut de Benlloch, Cervesa Artesana i Ecològica l’Audaç, Fruits de la Terra, Pobill Ecològics, Oliquina, Olis Lo Canetà, La Posteta, Artesanos Gil, patatas fritas Geysel, Mel Mas de l'Argila, Quesos de Catí, Mieles La Alquería, Licores Flor de Azahar, Soda Gastronómica Rafinade, Mos de Bresca, Jamones Alfredo Monfort y panadería Argelita.
- Los tres vuelos que llegan en junio al aeropuerto de Castellón: 40.000 plazas para volar desde 15 euros
- Una profesora de Nules impulsa una petición para que los sueldos congelados de la huelga docente se reinviertan en colegios
- Todos los destinos y chollos para volar desde Castellón este verano: billetes de ida y vuelta a partir de 30 euros
- Más de seis horas en Urgencias del Hospital General de Castellón sin que la vea un médico tras llegar en ambulancia
- Sigue la última hora de la huelga indefinida de los profesores en Castellón: Educación cifra el seguimiento en el 22,5%
- Directores de 42 centros de Castellón se reúnen con la directora territorial: alertan de carencias estructurales y recortes de grupos y piden diálogo y soluciones
- Billetes a Madrid a partir de 7 euros: Renfe tumba los precios para viajar desde Castellón este verano
- Primero la pública y ahora, la educación concertada: irán a la huelga en junio ¿cómo afectará a Castellón?