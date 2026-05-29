Colegios de Castelló ya superan los 27 grados en las aulas: "La escuela es un horno"
Los centros educativos de Castelló reclaman medidas urgentes a la Administración educativa para mejorar la climatización y las infraestructuras frente al calor
El calor ya se ha convertido en uno de los principales problemas en muchos centros educativos de Castelló en plena recta final del curso. Profesores, alumnos y familias denuncian las altas temperaturas que se registran en las aulas y reclaman medidas urgentes para mejorar la climatización y las infraestructuras de los colegios e institutos de la ciudad.
Desde uno de los colegios de la ciudad han alertado públicamente de que “en la mayoría de aulas se superan los 27 grados de temperatura”, una cifra que, según recuerdan, “contraviene el Real Decreto 486/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo”.
Ante esta situación, el propio centro asegura que está aplicando las medidas que tiene “al alcance” para intentar aliviar parcialmente el problema. Entre ellas, destacan la hidratación constante del alumnado, la ventilación natural de las aulas y la priorización de espacios de juego en zonas de sombra durante el recreo.
Sin embargo, consideran que estas actuaciones son insuficientes frente a un problema estructural que, afirman, debe solucionar la Administración educativa. El centro asegura que ya ha trasladado y denunciado esta “inadmisible situación” por diferentes vías.
Reclamaciones de la huelga
Las protestas por el calor en las aulas llegan además en un contexto marcado por las movilizaciones educativas de las últimas semanas, donde docentes de distintos institutos de Castelló ya sacaron las aulas a la calle para denunciar la falta de inversión en infraestructuras educativas. Entre las principales exigencias vuelven a aparecer las obras de mejora y la climatización efectiva de los centros escolares de cara a los próximos veranos, especialmente ante el aumento de las temperaturas registrado en los últimos años.
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