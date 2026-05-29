Conoce cómo 'pelea' la UJI contra la última tecnología de 'chuletas' en los exámenes de la PAU

A la espera de saber si las negociaciones entre la Conselleria de Educación y los representantes del profesorado de la Comunitat Valenciana desbloquean la situación y ponen fin a la huelga docente que mantienen desde hace dos semanas, se acerca la celebración de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU).

Entre el martes 2 y el jueves 4 de junio, aunque también podría haber alguna prueba el viernes por solapamiento de horarios, se realizarán estos exámenes que reunirán a cerca de 3.000 alumnos de la provincia de Castellón en las aulas de la Universitat Jaume I (UJI). La convocatoria llega después de que Educación blindara este miércoles las pruebas con unos servicios mínimos del 100% ante el amago de los correctores de no presentarse a los exámenes.

La universidad contará con más de 200 personas para garantizar el normal desarrollo de estas evaluaciones, que incorporan novedades en esta edición. Según explica Vicente Sixto Safont, coordinador de la PAU en la UJI, "en nuestros seis tribunales para los exámenes de junio habrá un total de 204 miembros entre profesores de la universidad y profesores de los institutos de Secundaria".

Las evaluaciones de la PAU contarán con dispositivos de detección de radiofrecuencias. / Mediterráneo

A este personal se suman "un administrador en cada tribunal, dos auxiliares de servicio en total, ocho personas dedicadas a las aulas de apoyo, tres personas del Servicio de Estudiantes y yo mismo". Así, como mínimo, son 224 los implicados en la organización de la PAU en Castelló.

Novedades en la PAU

La convocatoria de este año cuenta con dos novedades relevantes. Por una parte, todos los tribunales dispondrán de detectores de radiofrecuencia. La universidad castellonense, que ya tiene estos dispositivos en todas sus facultades para utilizarlos en los exámenes de grado, empleará estos aparatos para detectar si algún sistema electrónico está emitiendo o recibiendo señales de radiofrecuencia para transmitir datos durante las pruebas.

La Comunitat Valenciana es una de las seis autonomías que han introducido los detectores en los exámenes de acceso a la universidad y todos los centros que albergan estas evaluaciones en la región contarán con ellos.

Los docentes se pasearán por cada aula acompañados de este dispositivo y harán un mapa de radiación sin la presencia de estudiantes. Así, podrán identificar si se cuela alguna radiación externa y evitar luego "falsos positivos".

Una vez iniciada la prueba, se llevará a cabo el mismo paso y se pasará, en modo vibración, para evitar molestias a los examinados. Si se detecta alguna radiación, se irá ajustando la sensibilidad y el alcance del dispositivo para ir reduciendo el radio hasta dar con la fuente.

En la normativa que regirá estos exámenes, presentada este jueves por la Conselleria de Educación, establece que está prohibida tanto la utilización como la tenencia de teléfonos móviles, relojes inteligentes, auriculares, tabletas, ordenadores o gafas con inteligencia artificial, entre otros dispositivos, durante las pruebas.

Según los nuevos criterios, si un detector identifica una señal asociada a un objeto personal, el tribunal podrá requerir al estudiante que muestre el dispositivo y, si se negara a hacerlo, será acompañado a la sede del tribunal para realizar una nueva comprobación.

En caso de confirmarse la posesión de un dispositivo no autorizado en funcionamiento, el estudiante no podrá continuar el examen y será calificado con un cero.

La secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, ha presentado la normativa para estas pruebas. / Mediterráneo

A esto se une, según destaca Safont, que "cada tribunal de la UJI tendrá su propia aula de apoyo a alumnos con necesidades especiales. El incremento de estudiantes con estas características hace imposible centralizarlos a todos, como sucedía hasta el curso pasado".

Sin dificultades

Por su parte, este martes y este miércoles se han celebrado las pruebas de acceso a los ciclos de Formación Profesional (FP). La huelga de docentes obligó a retrasar una semana esta convocatoria que, pese a la escasez de profesores, se ha desarrollado sin dificultades.

El director del IES Politècnic de Castelló, centro de referencia provincial en Formación Profesional, Jorge Bellés, explica que "aunque no hemos podido contar con muchos docentes que estaban de huelga, hemos contado con personas suficientes para desarrollar las pruebas sin dificultades".

Bellés reconoce que "no hemos disfrutado de la normalidad habitual, pero sí que hemos dispuesto del personal suficiente". El responsable del instituto señala que "entendemos y compartimos las reivindicaciones", aunque admite que "si no se hubieran podido realizar, habría sido un problema importante de cara a la matrícula del próximo curso".