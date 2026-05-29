Docentes de Castelló impulsan una donación de sangre para apoyar la huelga educativa

El profesorado movilizado por la huelga educativa en Castelló ha puesto en marcha una nueva iniciativa solidaria para visibilizar sus reivindicaciones. La asamblea del IES El Caminàs ha organizado una donación colectiva de sangre bajo el lema “Que la Conselleria no et xuple la sang. Dóna-la!”, una acción con la que pretenden combinar la protesta con la ayuda social.

La convocatoria tendrá lugar el próximo lunes 1 de junio a las 17.30 horas en el Centro de salud pública de Castelló, situado en la avenida del Mar, 8. Desde la organización animan a participar a docentes, familias y ciudadanía en general, además de acudir con camisetas o prendas de color verde, símbolo de las movilizaciones educativas de las últimas semanas.

“Pensamos que es mejor hacer una acción solidaria con nuestra sangre que no que nos la quiten”, señalan desde la asamblea del instituto en el mensaje difundido para promover la iniciativa.

Cartel de la acción solidaria. / Mediterráneo

Con esta acción, los docentes quieren seguir dando visibilidad a las protestas que mantienen abiertas contra la política educativa de la Conselleria. Entre sus principales reivindicaciones destacan la reducción de ratios, la mejora de las infraestructuras, una climatización adecuada en los centros educativos y el incremento de recursos para la educación pública.

Además del componente reivindicativo, la iniciativa busca reforzar las reservas del banco de sangre de Castelló mediante una jornada abierta a toda la ciudadanía. “Llenamos las reservas con nuestra sangre”, concluye el llamamiento difundido por los organizadores.