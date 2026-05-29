¿Peligra el eclipse en Castellón? El mapa de la Aemet que analiza las nubes de los últimos 15 años

El 12 de agosto de 2026 no será una tarde cualquiera en España. Ese día, al atardecer, el país podrá contemplar un eclipse total de sol, un fenómeno excepcional que no se veía desde la península desde hace más de un siglo. La franja de totalidad cruzará el territorio de oeste a este y pasará por numerosas capitales, entre ellas Castellón, además de A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza, València y Palma.

La expectación es enorme, pero también hay una pregunta que empieza a ganar peso a medida que se acerca la fecha: ¿estará el cielo despejado o las nubes arruinarán el espectáculo?

La Agencia Estatal de Meteorología ha publicado un análisis que intenta responder, al menos en parte, a esa duda. Aemet insiste en que no se trata de una previsión meteorológica para el día del eclipse. Es demasiado pronto para saber qué tiempo hará el 12 de agosto de 2026 y la predicción fiable no llegará hasta pocos días antes. Lo que sí permite este estudio es conocer qué zonas de España han tenido históricamente más cielos despejados o poco nubosos en esas fechas y en la franja horaria en la que se producirá el eclipse.

Para elaborar el mapa, Aemet ha analizado la frecuencia de cielos despejados entre los días 11 y 13 de agosto, de 17.00 a 20.00 horas UTC, el periodo horario que coincide con el eclipse. La base principal del trabajo es ERA5, un conjunto de datos desarrollado por el Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo que reconstruye las condiciones atmosféricas del pasado a partir de observaciones reales y modelos matemáticos.

El estudio incorpora además observaciones por satélite mediante el producto Cloud Mask, que permite estimar la nubosidad desde el espacio. Con esta comparación, se corrigieron posibles desviaciones de ERA5 y se ajustó la información histórica para el periodo comprendido entre 2010 y 2025.

Las conclusiones dibujan un mapa desigual. La franja cantábrica aparece como el área con mayor probabilidad de nubosidad, especialmente en el litoral norte de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, donde la frecuencia de cielos despejados se sitúa entre el 30% y el 50%. En el extremo contrario, la mitad sur peninsular presenta los valores más altos de cielos despejados, aunque queda fuera de la franja de totalidad del eclipse.

Entre ambos extremos se sitúa buena parte del interior peninsular. Castilla y León, Castilla-La Mancha y el valle del Ebro aparecen con valores intermedios, entre el 50% y el 70% de cielos poco nubosos o despejados. Son zonas donde el tiempo veraniego suele ser relativamente estable, aunque durante la tarde pueden aparecer nubes de evolución.

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Para Castellón, el mensaje principal es claro: el eclipse pasará por la provincia, pero la visibilidad dependerá de una variable imposible de cerrar con tanta antelación. El análisis de Aemet ayuda a orientar las expectativas, pero no garantiza nada. Una zona con buenos datos históricos puede tener nubes ese día, y otra menos favorable puede acabar disfrutando de una ventana despejada justo en el momento clave.