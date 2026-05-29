Planificación económica
Las inversiones prioritarias que Castellón confía al nuevo presupuesto del Consell
Las cuentas del gobierno de Pérez Llorca que ven la luz este viernes tras un acuerdo con Vox marcarán el ritmo para materializar proyectos clave para la provincia
Castellón pone todos los focos sobre el presupuesto de la Generalitat para este 2026 que el Consell de Juanfran Pérez Llorca tiene previsto aprobar este viernes después de llegar a un acuerdo con Vox que asume la "prioridad nacional".
La provincia confía en que las nuevas cuentas autonómicas, para el ejercicio en curso, den una vuelta a la caída de la inversión destinada a la provincia, después de retroceder en el anterior ejercicio marcado por la recuperación postdana. Pero sobre todo, el territorio castellonense busca que estos números sobre el papel supongan el impulso definitivo a proyectos de calado, tanto en materia sanitaria como educativa o de infraestructuras.
Sanidad: el nuevo Hospital General
Si hay una inversión prioritaria para Castellón es la del nuevo Hospital General, la infraestructura central en materia sanitaria del territorio que arrastra importantes deficiencias debido a su antigüedad y a la dimensión que requiere el servicio en estos momentos. El proyecto debería estar listo este verano y ya se ha solicitado la licencia ambiental y de construcción, por lo que las nuevas cuentas autonómicas deberían incluir una partida notable si, como se dijo en su día, se pretende iniciar las obras a finales de este mismo año y no demorarlas al 2027. También se requieren fondos para las obras del centro de salud Torrehermosa de Vila-real, las nuevas consultas externas de los hospitales de la Plana y Vinaròs, la ampliación del centro de salud de Moncofa o los nuevos centros de salud de Sant Pere de Almassora, Orpesa y Vinaròs.
Infraestructuras: de la ronda Oeste al TRAM
Entre las infraestructuras de mayor calado por desarrollar está la conclusión de la ronda Oeste de Castelló. El TRAM está además inmerso en la renovación del pavimento de su bucle central o su prolongación por la playa, si bien queda en el aire su conversión en un medio de movilidad interurbano llevándolo a Benicàssim, Almassora o Vila-real. Por otro lado, el bautizado como eje de la cerámica se espera que siga en fase de proyecto, pero sí que están pendientes de comenzar las obras de la nueva lonja pesquera del Grau de Castelló. En Peñíscola, el Consell pretendía mejorar la funcionalidad de la CV-141, principal acceso a la localidad. Y en Burriana, transformar el frente marítimo, creando la futura plaza gastronómica del varadero.
Educación: conservatorios
Son diversos los proyectos pendientes en suelo castellonense en materia educativa. La inversión más abultada, al menos en términos económicos, son los nuevos conservatorios de música y danza de Castelló, que continúan en fase de tramitación y, según las últimas informaciones, todo apunta a que no se empezarán a construir hasta al menos el 2027. A ello se suman mejoras o construcciones de nuevos centros educativos, como los colegios Lleonard Mingarro o l'Assumpció de la Vall d'Uixó, el IES Ramón Cid y el nuevo colegio, el número cinco, de Benicarló. Mientras, en Orpesa se deberá desarrollar el nuevo centro público en les Amplàries, en Burriana seguir con los trabajos del IES Jaume I, en Almassora terminar las obras del IES Álvaro Falomir y en Moncofa concluir el IES Palafangues.
Justicia: ampliación de la sede de Castelló
El gobierno autonómico anunció una ampliación de la Ciutat de la Justícia de Castelló, que crearía un nuevo edificio de cuatro alturas en la parte trasera y que supondría una superficie extra de 17.000 metros cuadrados. Un proyecto que se pretendía licitar en 2025, pero que sigue a la espera de fondos e impulso.
Vivienda: más oferta pública
Castellón afronta, como otros territorios, los problemas de acceso a la vivienda, por lo que sobre la mesa está seguir, con estos nuevos presupuestos, impulsando la oferta de inmuebles públicos y asequibles en la provincia, a través de estrategias como el plan Vive.
Innovación: 'hub' tecnológico
En materia de innovación, está pendiente materializar el nuevo hub tecnológico que se ubicará en los antiguos cines del Grau de Castelló, además de seguir avanzando en las obras del antiguo edificio de Correos de la plaza Tetuán de la capital de la Plana. En materia turística, el sector sigue demandando apoyo para favorecer la internacionalización. Y en industria se deben poner en marcha las nuevas estaciones de ITV en Onda y Segorbe, que constan entre las iniciativas claves del departamento en la provincia.
Economía y hacienda: fondo de cooperación
Las localidades castellonenses confían en que el Consell mantenga su inyección económica, e incluso piden que la mejore, a través del fondo de cooperación municipal, el de poblaciones turísticas y el de riesgo de despoblación. Y en materia de apoyo a las localidades, aunque depende de la Conselleria de Presidencia, también se prevé que la Generalitat continúe invirtiendo fondos en las obras del Centro de Estudios de Peñíscola, de cara a su finalización. No falta tampoco la expectativa de que se mantenga el apoyo a un sector clave para la provincia como el del azulejo, en especial a través de acciones encaminadas a la promoción o la investigación.
¿Por encima de los 122,58 millones?
Los anteriores presupuestos de la Generalitat valenciana, los del 2025, aún con Carlos Mazón como president, consignaron una inversión territorializada para la provincia de Castellón de 122,58 millones de euros. Lo hizo en una anualidad en la que los efectos de la dana tuvieron todavía mucho protagonismo. SIn embargo, a la práctica, esto se tradujo en un recorte de la inversión directa de 19,6 millones respecto al año anterior, un 13,8% menos. La comparación, entonces, todavía resultaba peor al realizarla con la última planificación económica del Botànic, con un 31% o 55 millones menos.
En ese momento, el Consell justificó el retroceso a la caída de los fondos procedentes de la Unión Europea y al pago de más intereses por la deuda. Será durante estos días cuando se resuelva si se mantiene esta tendencia a la baja en la inversión territorializada del Consell en Castellón o se revierte y se superan los 122,58 millones consignados.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los tres vuelos que llegan en junio al aeropuerto de Castellón: 40.000 plazas para volar desde 15 euros
- Sigue la última hora de la huelga indefinida de los profesores en Castellón: Educación cifra el seguimiento en el 22,5%
- Todos los destinos y chollos para volar desde Castellón este verano: billetes de ida y vuelta a partir de 30 euros
- Más de seis horas en Urgencias del Hospital General de Castellón sin que la vea un médico tras llegar en ambulancia
- Directores de 42 centros de Castellón se reúnen con la directora territorial: alertan de carencias estructurales y recortes de grupos y piden diálogo y soluciones
- Billetes a Madrid a partir de 7 euros: Renfe tumba los precios para viajar desde Castellón este verano
- Primero la pública y ahora, la educación concertada: irán a la huelga en junio ¿cómo afectará a Castellón?
- “El centro literalmente se cae a trozos”: un IES de Castelló visibiliza sus deficiencias en plena huelga educativa