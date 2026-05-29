Las inversiones prioritarias que Castellón confía al nuevo presupuesto del Consell

Castellón pone todos los focos sobre el presupuesto de la Generalitat para este 2026 que el Consell de Juanfran Pérez Llorca tiene previsto aprobar este viernes después de llegar a un acuerdo con Vox que asume la "prioridad nacional".

La provincia confía en que las nuevas cuentas autonómicas, para el ejercicio en curso, den una vuelta a la caída de la inversión destinada a la provincia, después de retroceder en el anterior ejercicio marcado por la recuperación postdana. Pero sobre todo, el territorio castellonense busca que estos números sobre el papel supongan el impulso definitivo a proyectos de calado, tanto en materia sanitaria como educativa o de infraestructuras.

Sanidad: el nuevo Hospital General

Si hay una inversión prioritaria para Castellón es la del nuevo Hospital General, la infraestructura central en materia sanitaria del territorio que arrastra importantes deficiencias debido a su antigüedad y a la dimensión que requiere el servicio en estos momentos. El proyecto debería estar listo este verano y ya se ha solicitado la licencia ambiental y de construcción, por lo que las nuevas cuentas autonómicas deberían incluir una partida notable si, como se dijo en su día, se pretende iniciar las obras a finales de este mismo año y no demorarlas al 2027. También se requieren fondos para las obras del centro de salud Torrehermosa de Vila-real, las nuevas consultas externas de los hospitales de la Plana y Vinaròs, la ampliación del centro de salud de Moncofa o los nuevos centros de salud de Sant Pere de Almassora, Orpesa y Vinaròs.

Infraestructuras: de la ronda Oeste al TRAM

Entre las infraestructuras de mayor calado por desarrollar está la conclusión de la ronda Oeste de Castelló. El TRAM está además inmerso en la renovación del pavimento de su bucle central o su prolongación por la playa, si bien queda en el aire su conversión en un medio de movilidad interurbano llevándolo a Benicàssim, Almassora o Vila-real. Por otro lado, el bautizado como eje de la cerámica se espera que siga en fase de proyecto, pero sí que están pendientes de comenzar las obras de la nueva lonja pesquera del Grau de Castelló. En Peñíscola, el Consell pretendía mejorar la funcionalidad de la CV-141, principal acceso a la localidad. Y en Burriana, transformar el frente marítimo, creando la futura plaza gastronómica del varadero.

Educación: conservatorios

Son diversos los proyectos pendientes en suelo castellonense en materia educativa. La inversión más abultada, al menos en términos económicos, son los nuevos conservatorios de música y danza de Castelló, que continúan en fase de tramitación y, según las últimas informaciones, todo apunta a que no se empezarán a construir hasta al menos el 2027. A ello se suman mejoras o construcciones de nuevos centros educativos, como los colegios Lleonard Mingarro o l'Assumpció de la Vall d'Uixó, el IES Ramón Cid y el nuevo colegio, el número cinco, de Benicarló. Mientras, en Orpesa se deberá desarrollar el nuevo centro público en les Amplàries, en Burriana seguir con los trabajos del IES Jaume I, en Almassora terminar las obras del IES Álvaro Falomir y en Moncofa concluir el IES Palafangues.

Justicia: ampliación de la sede de Castelló

El gobierno autonómico anunció una ampliación de la Ciutat de la Justícia de Castelló, que crearía un nuevo edificio de cuatro alturas en la parte trasera y que supondría una superficie extra de 17.000 metros cuadrados. Un proyecto que se pretendía licitar en 2025, pero que sigue a la espera de fondos e impulso.

Vivienda: más oferta pública

Castellón afronta, como otros territorios, los problemas de acceso a la vivienda, por lo que sobre la mesa está seguir, con estos nuevos presupuestos, impulsando la oferta de inmuebles públicos y asequibles en la provincia, a través de estrategias como el plan Vive.

Innovación: 'hub' tecnológico

En materia de innovación, está pendiente materializar el nuevo hub tecnológico que se ubicará en los antiguos cines del Grau de Castelló, además de seguir avanzando en las obras del antiguo edificio de Correos de la plaza Tetuán de la capital de la Plana. En materia turística, el sector sigue demandando apoyo para favorecer la internacionalización. Y en industria se deben poner en marcha las nuevas estaciones de ITV en Onda y Segorbe, que constan entre las iniciativas claves del departamento en la provincia.

Economía y hacienda: fondo de cooperación

Las localidades castellonenses confían en que el Consell mantenga su inyección económica, e incluso piden que la mejore, a través del fondo de cooperación municipal, el de poblaciones turísticas y el de riesgo de despoblación. Y en materia de apoyo a las localidades, aunque depende de la Conselleria de Presidencia, también se prevé que la Generalitat continúe invirtiendo fondos en las obras del Centro de Estudios de Peñíscola, de cara a su finalización. No falta tampoco la expectativa de que se mantenga el apoyo a un sector clave para la provincia como el del azulejo, en especial a través de acciones encaminadas a la promoción o la investigación.