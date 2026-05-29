La mayor planta de hidrógeno verde de España está en Castellón, y pronto entrará en servicio

La descarbonización es uno de los grandes retos de la industria mundial, y Castellón trabaja por conseguir estos objetivos, a pesar de las dificultades para completarlos. Uno de los principales ejemplos es la planta de hidrógeno verde impulsada entre bp e Iberdrola, y que será la instalación de este tipo más importante de España.

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha visitado la refinería de bp en Castellón y se ha interesado por este proyecto, que en una primera fase ayudará a reducir la huella de carbono en el proceso de refino de carburantes. La planta tendrá una capacidad de 25 megavatios, y la fase de montaje ya está en el 90% de ejecución. Además, cuenta con el 100% de los equipos instalados, entre ellos el electrolizador, y ha iniciado el periodo de pruebas para supervisar el funcionamiento y rendimiento de los equipos. Por ello, se espera que en breve ya pueda operar.

La consellera, durante su recorrido por las instalaciones. / Mediterráneo

Hidrógeno verde

En palabras de la consellera, la nueva planta de producción de hidrógeno verde "será la mayor en operación de todo el país", y sitúa a la Comunitat Valenciana y, en concreto, a Castellón, "a la vanguardia de la transformación industrial".

El proyecto, con una inversión superior a 70 millones de euros, ha contado con la participación de 25 empresas españolas y del Instituto Tecnológico de la Energía (ITE).

Energía renovable

El electrolizador se alimentará de electricidad renovable a través de un acuerdo de compra de energía suministrada por Iberdrola procedente de parques fotovoltaicos y eólicos. Se prevé que la producción de 2.800 toneladas anuales de hidrógeno verde pueda sustituir a parte del hidrógeno gris que utiliza actualmente la refinería en sus procesos.

La consellera también ha destacado la apuesta del Consell por consolidar la Comunitat como "un polo industrial y empresarial de referencia vinculado a la descarbonización, capaz de impulsar la innovación y atraer inversiones estratégicas".

Polo industrial

En este sentido, ha subrayado la voluntad de la Generalitat de "constituir un auténtico 'hub' empresarial, asociado a la transformación industrial y a los nuevos sectores ligados a la transición hacia una economía descarbonizada, que genere nuevas oportunidades de desarrollo económico sostenible".

La titular de Industria ha puesto en valor el papel del sector energético dentro de la política industrial, resaltando que la Comunitat Valenciana cuenta con un ecosistema empresarial "altamente especializado, con compañías punteras en ámbitos como las energías renovables y el almacenamiento energético, capaces de liderar los procesos de transformación industrial".

Proyectos tractores

Por ello, ha subrayado que la Generalitat "apuesta por proyectos tractores que refuercen la reindustrialización y liderazgo en sectores estratégicos como la electromovilidad, el almacenamiento energético, el hidrógeno verde y los biocombustibles".

En este sentido, ha destacado "el papel de la Comunitat Valenciana como territorio indispensable para inversiones vinculadas a la descarbonización de la economía", y ha subrayado que la transición energética representa "una oportunidad única a nivel industrial y territorial".

Refinería estratégica

Asimismo, la consellera de Industria ha puesto en valor durante su visita el carácter estratégico de la refinería de bp en Castellón, al tratarse de la única instalación de estas características en el territorio autonómico y una infraestructura esencial para garantizar el suministro energético.

En el actual contexto internacional, marcado por la volatilidad de los mercados y la creciente relevancia de la seguridad de suministro, la existencia de capacidades industriales propias refuerza la autonomía energética de la Comunitat y su capacidad para dar respuesta a las necesidades del conjunto del territorio.

Menor huella de carbono

Su integración en el tejido productivo y logístico, junto con su impacto en el empleo, la actividad empresarial y la innovación, la convierten en un activo clave para la vertebración económica del territorio, al tiempo que avanza en su adaptación a nuevos vectores energéticos mediante la progresiva incorporación de soluciones con menor huella de carbono como los biocombustibles o el hidrógeno verde.