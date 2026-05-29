La primera noche tropical en Castellón... ¡y 31 grados a las 10 de la mañana!

Durante las últimas semanas, Castellón ha experimentado un incremento paulatino de las temperaturas, con termómetros típicos de mitad de junio. Parece, pues, que el calor ya se ha instalado en la provincia y con él las primeras noches tropicales.

Primera noche tropical

El litoral de Castellón vivió este jueves la primera noche tropical del año. Los termómetros ascendieron hasta los 21,4 grados en la capital de la provincia, superando los tres y cuatro grados de media los valores normales de mayo.

La noche del jueves fue la antesala de una jornada, la del viernes, marcada por el calor. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se espera que la jornada de hoy se convierta en una de las más calurosas de lo que llevamos de año, alcanzando temperaturas de hasta 36 grados.

Calor extremo a las 10

A las 10 de la mañana, la situación en la provincia ya era extrema. Varios termómetros registraron datos superiores a los 30 grados en diferentes municipios. Entre ellos destaca Eslida, donde el mercurio ascendió hasta los 31,5 grados.

Según AVAMET, estas fueron las localidades con las temperaturas más elevadas durante mañana:

Eslida : 31,5 grados

: 31,5 grados Figueroles : 31,4 grados

: 31,4 grados Borriol : 31,3 grados

: 31,3 grados L'Alcúdia de Veo : 31,2 grados

: 31,2 grados Artana : 31,1 grados

: 31,1 grados L'Alcora : 30,9 grados

: 30,9 grados Vila-real : 30,9 grados

: 30,9 grados Segorbe : 30,9 grados

: 30,9 grados Castelló de la Plana : 30,7 grados

: 30,7 grados Onda: 30,7 grados

Próximas horas

A lo largo del día se prevé un aumento de las temperaturas. Varios termómetros de la provincia rozarán los 35 grados, unos datos poco comunes en el mes de mayo. Para esta noche, se esperan temperaturas similares a las del jueves.

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Esta es la predicción de AEMET para los próximos días: