Operación Bolonia: Castellón se vende en Italia para promocionar los nuevos vuelos directos

Castellón y Bolonia estarán conectados por aire con vuelos directos desde el 1 de junio. El lanzamiento de esta nueva ruta aérea, que operará Ryanair, ha llevado al aeropuerto castellonense, en coordinación con Turespaña, a reunir en la ciudad italiana a más de medio centenar de representantes de agencias de viajes, operadores turísticos y medios de comunicación especializados para dar a conocer la conexión.

La directora general de Aerocas, Raquel París, ha manifestado que el establecimiento de esta línea “va a acercar aún más a dos territorios, como son Bolonia y Castellón, que ya mantienen estrechos lazos comerciales y empresariales vinculados a la industria cerámica”.

"Abanico de posibilidades"

Según ha señalado, la nueva ruta “permite intensificar ese vínculo, pero, sobre todo, abre un abanico de posibilidades en el ámbito turístico”. De ahí la importancia, ha añadido, “de haber reunido en Bolonia a una nutrida representación de agentes turísticos, medios de comunicación, creadores de contenido e influencers para que ejerzan de correa de transmisión con los potenciales turistas”.

Acto de presentación de la nueva ruta Castellón-Bolonia. / MEDITERRÁNEO

El evento ha incluido una presentación de la ruta aérea, a cargo del aeropuerto, y del destino Castellón, por parte del Patronato de Turismo de la Diputación Provincial. Entre otros, han intervenido la directora general de Aerocas, Raquel París; la directora de la oficina de Turespaña en Milán, Blanca Perez-Sauquillo; y el vicepresidente provincial y responsable de Turismo de Castellón, Andrés Martínez.

La presentación ha contado con la colaboración de las entidades empresariales hoteleras de la provincia Introducing Castellón, Hosbec y Ashotur. Además, ha estado presente una delegación del aeropuerto de Bolonia y de Confindustria Ceramica, la asociación italiana que representa a los fabricantes de cerámica.

La nueva conexión Castellón-Bolonia se inaugura el próximo 1 de junio junto a la de Manchester. Ambas funcionarán hasta el 28 de septiembre con dos frecuencias semanales.