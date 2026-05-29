El programa Órbita desvela a los futuros líderes de la economía de Castellón

Castellón no quiere perder el tren de las nuevas tendencias empresariales. Esto supone que, además de las actividades económicas tradicionales de la provincia, se incorporan iniciativas relacionadas con las nuevas tecnologías, aplicadas a numerosos ámbitos de la vida cotidiana.

Para impulsar estas nuevas compañías, Castellón cuenta con el programa de aceleración Órbita, impulsado desde el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Castellón (CEEI) y la Diputación Provincial. La novena edición ya ha echado a andar con la presentación oficial de las diez empresas emergentes (startups) seleccionadas. Durante los próximos meses, estas firmas accederán a un proceso intensivo de formación, mentorización y acompañamiento estratégico diseñado para impulsar su crecimiento empresarial, reforzar sus modelos de negocio y facilitar su acceso a inversión, mercado y networking especializado. Al finalizar el programa, las cinco mejores recibirán un total de 100.000 euros, con una dotación de 20.000 euros para cada una de ellas.

Diez empresas emergentes

Como cada año, hay una gran diversidad de enfoques. Collimate Space R&D desarrolla software de inteligencia artificial para optimizar el transporte de datos espaciales y mejorar la conectividad entre satélites y estaciones terrestres. Mientras, Biotasmart aplica algoritmos propios para transformar datos sobre microbiota intestinal en herramientas clínicas orientadas a la nutrición personalizada.

CivitPhone ha creado un asistente telefónico inteligente para ayuntamientos capaz de atender llamadas ciudadanas mediante IA conversacional las 24 horas del día, y ChatPol impulsa soluciones de inteligencia artificial especializadas para la Policía Local española, desde consulta normativa hasta automatización documental y formación.

Tecnología y salud

Mentelem desarrolla una plataforma de salud mental corporativa enfocada en la prevención temprana del malestar psicológico en las empresas, mientras que Avaru combina realidad virtual, inteligencia artificial y bioinformación en tiempo real para ayudar a reducir el estrés, la ansiedad y el dolor en entornos hospitalarios.

VersedIA apuesta por la tecnología conversacional para ayudar a las personas mayores a transformar sus recuerdos y experiencias en biografías accesibles y duraderas, y Natural Fonan trabaja en el desarrollo de productos smart food orientados a una alimentación saludable y funcional.

Formación y biotecnología

Cierran el listado Reditorial, una plataforma de inteligencia artificial que automatiza la generación y actualización de contenidos formativos para centros de formación profesional, y Bioinfile, startup especializada en el suministro de datos científicos curados para empresas biotecnológicas y farmacéuticas.

Los participantes en las ocho ediciones ya completadas han captado más de 63 millones de euros de inversión, han generado una cifra de negocio acumulada de 121 millones y mantienen una tasa de supervivencia del 80%. Además, han contribuido a crear cerca de 800 puestos de trabajo.