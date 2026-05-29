Así son las pruebas de la nueva estación de ITV de Onda

La Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos (Sitval), dependiente de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, ha iniciado las pruebas, como avanzó este diario, de la nueva estación provisional de Onda, una vez completadas las principales actuaciones técnicas, organizativas y de verificación necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones y de los equipos de inspección.

Desde Sitval han explicado que ya se han ejecutado los trabajos de planificación, revisión técnica y adecuación de espacios, así como las tareas asignadas al personal de mantenimiento y coordinación de la estación, “con el objetivo de asegurar que la instalación entre en servicio con todas las garantías de seguridad y eficiencia”.

Verificación de los equipos

Estas actuaciones desarrolladas “son imprescindibles para asegurar una correcta operatividad de la estación de ITV, ya que han permitido verificar el estado de los equipos de inspección, acondicionar las instalaciones auxiliares y organizar adecuadamente los espacios de trabajo”.

Verificación de uno de los equipos instalados. / MEDITERRÁNEO

Asimismo, desde la Conselleria de Industria, que dirige Marián Cano, han querido “agradecer la implicación del personal técnico, de mantenimiento y de organización de la estación, que ha priorizado la puesta en servicio de los equipos críticos de inspección para acelerar al máximo la apertura de las instalaciones”.

Entre las actuaciones realizadas figura la configuración y verificación de las PDA destinadas al personal inspector, incluyendo la comprobación de software, comunicaciones, sincronización con el sistema informático, lectura y almacenamiento de datos, así como pruebas funcionales para garantizar su correcto funcionamiento operativo.

También se ha llevado a cabo la comprobación de números de serie, etiquetado e inventariado de todos los equipos utilizados durante las inspecciones técnicas, garantizando su trazabilidad y adecuación documental.

De los gases al sonómetro

En cuanto a los equipos de inspección, se han realizado trabajos de instalación, conexión, calibración y verificación reglamentaria del analizador de gases, el opacímetro y el sonómetro, incluyendo las correspondientes pruebas operativas y la emisión de las hojas de toma de datos exigidas para su validación.

Paralelamente, se han acometido distintas actuaciones de adecuación de instalaciones y espacios auxiliares. Entre ellas destaca la colocación de chapa metálica en el pasillo de las placas de holguras para facilitar el desplazamiento de la camilla y mejorar la movilidad y seguridad del personal durante las inspecciones.

Labores en la base de ITV de Onda. / MEDITERRÁNEO

La organización interior de la carpa auxiliar y de la caseta oficina también forma parte de las actuaciones desarrolladas. En ambos espacios se ha planificado la distribución de pupitres, armarios, material auxiliar, equipos informáticos y documentación, con el fin de optimizar el funcionamiento diario de la estación.

Una vez concluidas todas las actuaciones, el director de estación llevará a cabo una supervisión final in situ de las instalaciones y equipos para verificar la plena operatividad de la nueva ITV de Onda. Tras esta comprobación final, se comunicará al Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) la disponibilidad de las instalaciones para la realización de la auditoría previa necesaria antes de la puesta en marcha oficial.

Todo el proceso de preparación, revisión y coordinación se está desarrollando con carácter urgente y prioritario para agilizar al máximo la autorización definitiva y permitir que la estación ITV de Onda entre en funcionamiento en el menor plazo posible.