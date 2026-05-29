Tráfico hoy en Castellón: Múltiples incidencias de tráfico complican la circulación
Todas las alertas registradas hoy en base a los datos de la DGT
El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) registra varias incidencias de tráfico en distintos puntos de la red viaria de Castellón, con datos actualizados a las 9.30 horas:
Incidencias activas en Castellón por carretera:
N-340
- Nules (km 954 - 955): Límite temporal de anchura por obras (2m), sentido creciente.
AP-7
- Orpesa (km 410): Obras, sentido decreciente, Carril cortado
- Orpesa (km 411 - 414): Obras, sentido decreciente, Carril cortado
- Cabanes (km 399 - 401): Obstáculo fijo por accidente, sentido creciente y decreciente.
CV-188
- Alcora (km 2): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril cortado.
CV-213
- Navajas (km 1 - 2): Obras, sentido creciente y decreciente, Sentidos cortados.
N-340a
- Benicarló (km 1048 - 1050): Obras, sentido creciente, Desvío de trazado.
- Vinaròs (km 1048 - 1051): Obras, sentido decreciente, Sentido cortado.
- Vinaròs (km 1050 - 1051): Obras, sentido creciente, Desvío de trazado
Provincia de Valencia
Viernes de congestión en las principales vías de acceso a València. Según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), el punto más crítico a estas horas se localiza en la V-30, especialmente a la altura de Quart de Poblet en sentido centro. Informa: Redacción Levante-EMV
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