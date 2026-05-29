Tráfico hoy en Castellón: Múltiples incidencias de tráfico complican la circulación

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) registra varias incidencias de tráfico en distintos puntos de la red viaria de Castellón, con datos actualizados a las 9.30 horas:

Incidencias activas en Castellón por carretera:

N-340

Nules (km 954 - 955): Límite temporal de anchura por obras (2m), sentido creciente.

AP-7

Orpesa (km 410) : Obras, sentido decreciente, Carril cortado

: Obras, sentido Carril cortado Orpesa (km 411 - 414) : Obras, sentido decreciente, Carril cortado

: Obras, sentido Carril cortado Cabanes (km 399 - 401): Obstáculo fijo por accidente, sentido creciente y decreciente.

CV-188

Alcora (km 2): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril cortado.

CV-213

Navajas (km 1 - 2): Obras, sentido creciente y decreciente, Sentidos cortados.

N-340a

Benicarló (km 1048 - 1050) : Obras, sentido creciente, Desvío de trazado.

: Obras, sentido Desvío de trazado. Vinaròs (km 1048 - 1051) : Obras, sentido decreciente, Sentido cortado.

: Obras, sentido Sentido cortado. Vinaròs (km 1050 - 1051): Obras, sentido creciente, Desvío de trazado

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