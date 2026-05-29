La UJI reclama acuerdos para desbloquear la huelga docente en la Comunitat Valenciana

La Universitat Jaume I (UJI) de Castellón ha reclamado que se alcancen acuerdos “con la máxima brevedad” para avanzar en la mejora de la educación pública valenciana ante la huelga docente que el profesorado mantiene abierta desde el pasado 11 de mayo en la Comunitat Valenciana.

El posicionamiento de la universidad llega en pleno conflicto educativo, con paros que afectan al profesorado de Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, ciclos formativos y enseñanzas artísticas, y en un momento especialmente sensible por la recta final del curso y la cercanía de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU).

En un comunicado, la UJI defiende que la educación pública afronta dificultades que deben abordarse “con voluntad de entendimiento y corresponsabilidad”. La institución universitaria subraya que el sistema público educativo es “un instrumento clave para la cohesión social” y uno de los pilares esenciales de la sociedad del bienestar.

Reconocer la labor

La Universitat Jaume I, que se presenta como un referente en la formación de profesionales del ámbito educativo, también pone el foco en el papel del profesorado y en la necesidad de reconocer su labor. En este sentido, la universidad considera imprescindible que las partes implicadas trabajen para establecer compromisos que permitan dar respuesta a las cuestiones que preocupan a los docentes.

La petición de la UJI se produce mientras la huelga docente continúa abierta en la Comunitat Valenciana y después de varias semanas de tensión entre los sindicatos y la Conselleria de Educación por las condiciones laborales del profesorado, la situación de los centros y el futuro de la escuela pública.

La universidad insiste en que el conflicto no solo afecta al profesorado, sino también al estudiantado, las familias y el conjunto de la ciudadanía. Por ello, reclama una salida negociada que permita avanzar “de manera realista” en las demandas planteadas y reforzar el sistema público educativo valenciano.