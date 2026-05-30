Uno de los personajes más famosos de Castellón anima a la donación de órganos

La Asociación de Personas con Enfermedad Renal y Trasplantadas de la provincia de Castellón, Alcer Castalia, organiza cada año unas jornadas de sensibilización en torno a la donación de órganos y tejidos. Unas actividades que se desarrollarán del 3 al 6 de junio en la plaza de Las Aulas de Castelló.

La iniciativa cuenta con una amplia participación de entidades y personalidades de la provincia, y en esta ocasión se ha sumado un vídeo de apoyo de uno de sus personajes más célebres, el actor y humorista Carlos Latre. A través de este vídeo, ha hecho un llamamiento a participar en la programación preparada para estos días.

L'art de donar vida

Un año más, bajo el lema L'art de donar vida, el encuentro contará con la complicidad y colaboración del Ayuntamiento de Castelló, la Diputación de Castellón, el Hospital General Universitario de Castelló, la Generalitat Valenciana, Clínica Colinas, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castellón, Vetenbike, Consum, la Colla del Rei Barbut, San Cristóbal Centros Educativos, Horchata y Granizados Sybaryt, Finas Horneados Artesanos, Agua de Benassal, Frit Ravich, Flexibles La Plana, Mi Areola y Ángeles Guardianes APM.

Durante las tres primeras jornadas y desde primera hora de la mañana, tendrán lugar actividades lúdico-educativas, con juegos-puzles gigantes, un punto de salud con medición de tensión y glucosa y una exposición de las obras seleccionadas en el concurso de dibujo La teua escultura. Asimismo, los asistentes podrán conocer el Árbol de la Donación, así como recibir información sobre la donación de órganos y tejidos. El miércoles 3, a las 10.00 horas, se realizará con las autoridades un recorrido por las actividades con "globotà" final y, a continuación, se realizará el acto institucional de inauguración de las jornadas con una rueda de prensa en el patio de Les Aules.

Programación solidaria

Los dos primeros días, las actividades se prolongarán de 9.00 a 13.00 horas, mientras que el viernes 5 habrá programación todo el día, hasta las 21.00 horas, y el sábado 6 se concentrará la actividad por la tarde, a partir de las 17.00 horas. El viernes, entre las 16.30 y las 20.30 horas, tendrá lugar una colecta de donación de sangre, a cargo del Centro de Transfusiones de la Comunitat Valenciana, en la Colla del Rei Barbut. A las 18.00 horas, asimismo, habrá un recorrido de motos con Ángeles Guardianes APM, con parada de homenaje en la plaza de la Vida -en la Gran Vía, junto al Hospital Provincial- y final en la plaza de Las Aulas, donde la jornada terminará con un concierto del grupo Desiguales a partir de las 19.00 horas, junto con la entrega de premios a los ganadores del concurso La teua escultura y el sorteo de una rifa solidaria.

Finalmente, el sábado 6, la actividad girará en torno a la V Carrera-marcha solidaria por la Donación de Órganos "Ali Martínez". A las 17.00 horas se iniciará el reparto de dorsales y camisetas para la carrera. A las 18.15 horas habrá estiramientos por cortesía de Clínica Colinas y, en paralelo, una exhibición de rugby por el Club Rugby Castellón. La carrera empezará a las 19.00 horas y será de 6 kilómetros, con opción de marcha de 3 kilómetros.

Asociación provincial

Toda la información de la campaña está disponible en esta página web. Alcer Castalia es una asociación provincial sin ánimo de lucro que desde 1981 lucha por mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad renal y sus familiares, mejorar su adaptación a la enfermedad y a los tratamientos, prevenir y visibilizar la insuficiencia renal crónica y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la donación de órganos. Actualmente cuenta con más de 580 socios y atiende a más de 1.000 pacientes renales a través de sus servicios y actividades, realiza acciones de divulgación y sensibilización en la sociedad y reivindica los derechos de las personas afectadas. La entidad lidera y asume las campañas de donación de órganos de la provincia de Castellón, aumentando año tras año el número de carnés de donante.