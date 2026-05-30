La Diputación de Castellón activa las ayudas para los festivales musicales

La Diputación de Castellón impulsa una nueva edición de las convocatorias de subvenciones dirigida a entidades organizadoras de ciclos y conciertos de música, cuyo presupuesto se ha incrementado un 23,53% hasta alcanzar 525.000 euros. "Castellón no se entiende sin la música, y los ciclos y conciertos de música, junto a los festivales, son motor de desestacionalización, de atracción turística y dinamización en el conjunto del territorio", ha expresado la presidenta Marta Barrachina.

El Patronato Provincial de Turismo ha aprobado las bases que regirán la convocatoria para la concesión de las ayudas. "Los eventos musicales se han convertido en una herramienta de atracción de miles de personas a nuestra tierra, en un verdadero escaparate internacional de lo mucho que tenemos que ofrecer al turista en nuestra provincia los 365 días del año", ha ensalzado la presidenta de la Diputación.

Atracción turística

Por su parte, el vicepresidente y responsable del área Turística, Andrés Martínez, ha explicado que "las ayudas se destinarán a financiar parcialmente los gastos derivados de la organización de ciclos y conciertos de música que se realicen en algún municipio de la provincia y que ayuden a generar demanda turística".

Tal y como se especifica en las bases, los ciclos de música deberán tener una duración mínima de 3 días, consecutivos o no consecutivos, en un intervalo de tiempo de 30 días o menos, y que estén agrupados bajo una única marca comercial y sean publicitados como tal. La suma de los asistentes en el ciclo debe ser como mínimo de 3.000 asistentes. En cuanto a los conciertos de música, deberán tener como mínimo 3.000 asistentes/día. "Solo podrá subvencionarse un ciclo o concierto de música por entidad", ha incidido el vicepresidente provincial.

Importe de las ayudas

"La cuantía de la subvención para cada beneficiario no podrá superar el 80% de los gastos subvencionables de la actividad", ha explicado Andrés Martínez. Asimismo, el número de asistentes es el criterio marcado para concretar el importe máximo de subvención para cada ciclo o concierto.

Al respecto, para más de 9.001 asistentes el importe máximo de subvención será de 30.000 euros; de 6.001 a 9.000 la subvención será de hasta 20.000 euros; mientras que de 4.501 a 6.000 asistentes podrán alcanzar 15.000 euros y, por último, de 3.000 a 4.500 asistentes se subvencionará con un máximo de 10.000 euros.

Gastos subvencionables

Los gastos subvencionables son diversos, destacando la contratación de artistas, grupos musicales o cantantes; el alquiler del material necesario para la ejecución del evento, como pueden ser carpas, escenarios, equipos audiovisuales, sistemas de alumbrado, equipos de sonido, mobiliario, vallado o toldos; y la edición y/o impresión de material gráfico online y offline para la promoción del evento, entre otros gastos.

Los interesados en concurrir en este procedimiento deberán presentar sus solicitudes dentro del plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón.