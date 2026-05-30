Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente Rally CerámicaEstado Jordi OrtizPresupuestos en CastellónMIR en CastellónPantano María CristinaCamping en el interiorTironero en Vila-realUna playa de récordAgenda fin de semanaLidl
instagramlinkedin

Ciclos y conciertos

La Diputación de Castellón activa las ayudas para los festivales musicales

La institución aumenta la dotación, hasta los 525.000 euros

Festival musical en la provincia.

Festival musical en la provincia. / Mediterráneo

Ramón Pérez

Castellón

La Diputación de Castellón impulsa una nueva edición de las convocatorias de subvenciones dirigida a entidades organizadoras de ciclos y conciertos de música, cuyo presupuesto se ha incrementado un 23,53% hasta alcanzar 525.000 euros. "Castellón no se entiende sin la música, y los ciclos y conciertos de música, junto a los festivales, son motor de desestacionalización, de atracción turística y dinamización en el conjunto del territorio", ha expresado la presidenta Marta Barrachina.

El Patronato Provincial de Turismo ha aprobado las bases que regirán la convocatoria para la concesión de las ayudas. "Los eventos musicales se han convertido en una herramienta de atracción de miles de personas a nuestra tierra, en un verdadero escaparate internacional de lo mucho que tenemos que ofrecer al turista en nuestra provincia los 365 días del año", ha ensalzado la presidenta de la Diputación.

Atracción turística

Por su parte, el vicepresidente y responsable del área Turística, Andrés Martínez, ha explicado que "las ayudas se destinarán a financiar parcialmente los gastos derivados de la organización de ciclos y conciertos de música que se realicen en algún municipio de la provincia y que ayuden a generar demanda turística".

Tal y como se especifica en las bases, los ciclos de música deberán tener una duración mínima de 3 días, consecutivos o no consecutivos, en un intervalo de tiempo de 30 días o menos, y que estén agrupados bajo una única marca comercial y sean publicitados como tal. La suma de los asistentes en el ciclo debe ser como mínimo de 3.000 asistentes. En cuanto a los conciertos de música, deberán tener como mínimo 3.000 asistentes/día. "Solo podrá subvencionarse un ciclo o concierto de música por entidad", ha incidido el vicepresidente provincial.

Importe de las ayudas

"La cuantía de la subvención para cada beneficiario no podrá superar el 80% de los gastos subvencionables de la actividad", ha explicado Andrés Martínez. Asimismo, el número de asistentes es el criterio marcado para concretar el importe máximo de subvención para cada ciclo o concierto.

Al respecto, para más de 9.001 asistentes el importe máximo de subvención será de 30.000 euros; de 6.001 a 9.000 la subvención será de hasta 20.000 euros; mientras que de 4.501 a 6.000 asistentes podrán alcanzar 15.000 euros y, por último, de 3.000 a 4.500 asistentes se subvencionará con un máximo de 10.000 euros.

Gastos subvencionables

Los gastos subvencionables son diversos, destacando la contratación de artistas, grupos musicales o cantantes; el alquiler del material necesario para la ejecución del evento, como pueden ser carpas, escenarios, equipos audiovisuales, sistemas de alumbrado, equipos de sonido, mobiliario, vallado o toldos; y la edición y/o impresión de material gráfico online y offline para la promoción del evento, entre otros gastos.

Noticias relacionadas y más

Los interesados en concurrir en este procedimiento deberán presentar sus solicitudes dentro del plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los tres vuelos que llegan en junio al aeropuerto de Castellón: 40.000 plazas para volar desde 15 euros
  2. Directores de 42 centros de Castellón se reúnen con la directora territorial: alertan de carencias estructurales y recortes de grupos y piden diálogo y soluciones
  3. Una profesora de Nules impulsa una petición para que los sueldos congelados de la huelga docente se reinviertan en colegios
  4. Todos los destinos y chollos para volar desde Castellón este verano: billetes de ida y vuelta a partir de 30 euros
  5. Más de seis horas en Urgencias del Hospital General de Castellón sin que la vea un médico tras llegar en ambulancia
  6. Sigue la última hora de la huelga indefinida de los profesores en Castellón: Educación cifra el seguimiento en el 22,5%
  7. Billetes a Madrid a partir de 7 euros: Renfe tumba los precios para viajar desde Castellón este verano
  8. Actos vandálicos en la sede del sindicato CSIF Castellón tras su acuerdo con Educación

La Diputación de Castellón activa las ayudas para los festivales musicales

La Diputación de Castellón activa las ayudas para los festivales musicales

La Cámara de Comercio de Castellón celebra sus 125 años de vida como motor de la modernización provincial

La Cámara de Comercio de Castellón celebra sus 125 años de vida como motor de la modernización provincial

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

El presupuesto del Consell avanza en obras clave para Castellón, pero aplaza el grueso inversor al año electoral

El presupuesto del Consell avanza en obras clave para Castellón, pero aplaza el grueso inversor al año electoral

La ruinosa jubilación de Ioana, empleada de hogar de Castellón: "Después de toda la vida trabajando cobraré 700 euros"

La ruinosa jubilación de Ioana, empleada de hogar de Castellón: "Después de toda la vida trabajando cobraré 700 euros"

Los electricistas de Castellón lanzan un SOS: "Nos llega un currículum y en dos horas hay 15 empresas peleándose por él"

Los electricistas de Castellón lanzan un SOS: "Nos llega un currículum y en dos horas hay 15 empresas peleándose por él"

María Mingarro finaliza su MIR de Oncología en Castellón y desvela lo que nunca olvidará de sus 4 años en el hospital: «Me emocioné mucho»

María Mingarro finaliza su MIR de Oncología en Castellón y desvela lo que nunca olvidará de sus 4 años en el hospital: «Me emocioné mucho»

La UJI reclama acuerdos para desbloquear la huelga docente en la Comunitat Valenciana

La UJI reclama acuerdos para desbloquear la huelga docente en la Comunitat Valenciana
Tracking Pixel Contents