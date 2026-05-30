Los electricistas de Castellón lanzan un SOS: "Nos llega un currículum y en dos horas hay 15 empresas peleándose por él"

Su trabajo es clave para la instalación del cableado y la iluminación de viviendas, empresas o centros de salud. También para el mantenimiento eléctrico de las fábricas o el montaje de paneles solares, redes informáticas o sistemas de seguridad. Sin embargo, oficio de electricista vive sus horas más bajas. Y no es por falta de pedidos. Ni por el salario de sus profesionales. Tampoco por las condiciones laborales. El de instalador eléctrico hace tiempo que ha dejado de ser un empleo atractivo para los jóvenes y las cerca de 500 empresas del sector que operan en la provincia se enfrenten a un gravísimo problema: la falta de relevo. "Cuando nos llega un currículum y lo publicamos a las dos horas ya tenemos 15 empresas interesadas. Es una locura", resume Pablo Piquer, secretario de la Asociación de Instaladores Eléctricos y Actividades Similares de Castellón (Aiecs).

Pese a que en al menos en una docena de institutos de Formación Profesional (FP) de la provincia ofertan ciclos medios y superiores de Electricidad y Electrónica, la realidad es que la oferta es muy inferior a la demanda. "Es cierto que muchos de esos cursos se llena, pero hay un porcentaje importante de alumnos que abandonan tras el primer año. Y los que cursan el ciclo superior apenas representan el 15 o el 20% del total", describe Piquer que asegura que lo que le sucede a este sector es algo muy similar a lo que ocurre en otros oficios como la fontanería o la mecánica de automóviles.

Varios jóvenes en una clase del ciclo de electricidad. / RAFA ARJONES

Aunque a las empresas y autónomos de Castellón que se dedican al montaje y al mantenimiento eléctrico el trabajo no les falta (el auge de la fotovoltaica o la instalación de puntos de recarga para coches eléctricos suponen un nuevo plus para el sector), la profesión sigue sin enganchar a la gente joven. Y eso que las condiciones laborales y económicas hacen de esta actividad un oficio atractivo. "Los salarios están muy bien. Nos regimos por el convenio del metal y las retribuciones en absoluto son bajas", apunta el secretario de Aiecs, una asociación con casi 50 años de vida y que cuenta con 370 empresas repartidas por toda la provincia.

Jornada continua

Los horarios laborales tampoco son un obstáculo. "La mayoría de las empresas hacen jornada continua, por ejemplo de 7.30 a 15.30 horas o de 8.00 a 16.00 horas y, con la excepción de aquellas empresas que dan servicio 24 horas, no se trabaja ni en domingo ni en festivos", explica Pablo Piquer que añade que el trabajo en sí tampoco tiene la dureza de antaño.

Pero el problema es que ni los salarios ni los horarios logran convencer a los jóvenes de Castellón. "Lo que falta es orientación profesional desde la base. Se ha fomentado muchísimo la Universidad y los jóvenes tienen que saber que estudiando electricidad y siendo un buen profesional tendrán trabajo seguro y se ganarán bien la vida, incluso mejor que en muchas carreras", argumenta.

Aunque el problema de la falta de profesionales afecta a prácticamente todas las empresas que operan en la provincia, el panorama es aún mucho más desalentador en el interior de Castellón. "Hay municipios que se están quedando sin electricistas porque el propietario del negocio se jubila y, aun siendo rentable y disponer de una cartera de clientes, no encuentra continuidad", apunta Piquer que avisa que si las cosas no cambian dentro de unos años en los pueblos más pequeños será muy difícil encontrar un electricista.