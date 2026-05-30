María Mingarro finaliza su MIR de Oncología en Castellón y desvela lo que nunca olvidará de sus 4 años en el hospital: «Me emocioné mucho»

María Mingarro acaba esta semana el MIR en Oncología Radioterápica en el Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón. El centro sanitario castellonense ha realizado esta semana el acto de despedida a los residentes que finalizan su estancia en el hospital, en el que el director gerente del Consorcio, Matías Real, les ha dado la enhorabuena en nombre de todo el personal del centro y les ha deseado un brillante futuro.

¿Ha terminado el MIR en Oncología Radioterápica en el Hospital Provincial?

Oficialmente acabo el día 30 de mayo, pero este martes tuvimos el acto de despedida y la entrega de títulos.

¿Cuántos años ha durado la residencia?

En mi caso, la residencia son 4 años.

¿Por qué escogió esta especialidad?

Desde que entré en la carrera, siempre me ha llamado la atención la oncología: el campo tan amplio que es, el componente humano… en 6° tuve la oportunidad de hacer prácticas en Oncología Radioterápica y descubrí una parte de la especialidad que, sin dejar de lado la parte humana, combina otro tipo de técnicas, tecnología y componente intervencionista. Me llamó mucho la atención y ahora estoy segura de que elegí bien.

¿Qué balance haría de su experiencia en el Provincial?

Mi experiencia en el Provincial ha sido maravillosa. Pese a ser un hospital relativamente pequeño (lo cual me parece un punto a favor porque favorece que el ambiente sea familiar y cercano), el sistema formativo es muy bueno, y siendo el único hospital de la provincia que cuenta con la especialidad de Radioterapia hace que el volumen de pacientes sea elevado y nos encontremos todo tipo de situaciones.

¿Cuál sería la experiencia del MIR que más le ha impactado, o que más recordará?

¡Qué pregunta más difícil! Es complicado destacar solo una experiencia o momento. Creo que con lo que me quedo y que quiero recordar siempre es el agradecimiento de los pacientes. La primera vez que un paciente me dijo que estaba muy agradecido conmigo y que estaba muy contento de tenerme como médico, me emocioné mucho.

Creo que es algo que nunca dejaré de agradecer, porque reconforta mucho que la gente valore tu trabajo, se sienta a gusto contigo y te lo haga saber.

¿Va a continuar trabajando en este hospital? Si no es así ¿qué perspectivas tienes de futuro?

Me gustaría mucho, he sido muy feliz estos 4 años. De momento no hay nada oficial, cuando acabe oficialmente la residencia veremos.

Los MIR que finalizan su formación en el Hospital Provincial de Castellón / GVA

¿Qué consejos daría a una persona que vaya a comenzar ahora el MIR?

Es importante aprender de medicina, pero igual de importante es aprender a comunicar y a ser empático con los pacientes. La presión y la rutina pueden hacer que uno automatice todo, por eso conviene trabajar también esa parte más humana.

Que a la vez que trabaje intente disfrutar del proceso. La residencia nos da también la oportunidad de conocer gente maravillosa que nos va a acompañar durante el camino y eso también es importante.

La residencia no es el 100% de tu vida. Aprenderás mucho, tendrás que estudiar más aún, pero es importante tener vida más allá del hospital, hacer deporte, tener hobbies, salir con los amigos. Cuidar la salud mental es súper importante.

Si pudiera o quisiera dar un mensaje a sus compañeros de MIR ¿Qué les diría?

A mis compañeros del MIR que también acaban ahora, les daría un mensaje de tranquilidad y calma, porque es lo que necesito yo ahora mismo jajaja. Supongo que en este momento nos sentimos todos más o menos igual, con una sensación un poco agridulce por acabar esta etapa y de incertidumbre por el futuro, pero quiero pensar que seremos capaces de afrontar lo que venga (me incluyo!), y que al final todo sale bien.

¿Y al personal del Provincial?

A mis compañeros del Provincial, darles las gracias por haber hecho que me sienta como en casa.