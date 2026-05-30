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Momento de despegar: el Aeropuerto de Castellón suma desde hoy estas dos ciudades a su oferta estival

Volotea opera ambos destinos

Un avión de la compañía aérea Volotea, protagonista de las novedades en Castellón.

Un avión de la compañía aérea Volotea, protagonista de las novedades en Castellón. / VOLOTEA - Archivo

Pablo Ramón Ochoa

Pablo Ramón Ochoa

Castellón

Cada vez está más cerca el verano y, como adelantó Mediterráneo, el Aeropuerto de Castellón pone más cartas sobre la mesa en forma de rutas a las que viajar en vacaciones.

Según ha informado en las últimas horas la Conselleria de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana, el aeropuerto de Castellón refuerza su catálogo de destinos con la activación, este sábado, de las rutas de Asturias y Bilbao, ambas operadas por la compañía Volotea.

La directora general de Aerocas, Raquel París, ha manifestado que la vuelta de estas rutas “permite enlazar de nuevo con el norte de España, facilitando la llegada de turistas”. París ha destacado que esta mejora en la conectividad “supone un impulso para el sector turístico castellonense, al ampliar las opciones de acceso a la provincia”.

Las rutas de Asturias y Bilbao disponen de vuelos en martes y sábado. La primera opera hasta el 29 de septiembre y la segunda hasta el 31 de octubre.

De esta forma, el aeropuerto sigue ampliando su catálogo de rutas. Las próximas en incorporarse serán las nuevas de Manchester y Bolonia, ambas de Ryanair, que se inauguran el próximo lunes 1 de junio.

Más novedades la próxiam semana

El jueves 4 de junio se suma la de Oporto (Ryanair) y a mitad de julio regresa la de Palma de Mallorca (Air Nostrum).

A estas rutas se suman las que ya están operativas: Budapest, Cracovia, Berlín, Düsseldorf Weeze, Milán, Londres, Bruselas, Bucarest, Cluj y Madrid.

Noticias relacionadas y más

El aeropuerto de Castellón ha programado en este 2026 un total de 16 rutas regulares, que representan la mayor oferta de vuelos en la trayectoria de la infraestructura. A lo largo del año hay previstos 2.400 vuelos regulares con una oferta de 400.000 plazas.

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