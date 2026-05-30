El presupuesto del Consell avanza en obras clave para Castellón, pero aplaza el grueso inversor al año electoral: la lista completa

Juanfran Pérez Llorca ha presentado ya sus primeros presupuestos autonómicos. Con algo de retraso y tras pactarlas con Vox, el president de la Generalitat ha dado a conocer las cuentas para un 2026 del que han pasado ya seis meses y que en el conjunto del territorio valenciano ascienden a 33.305 millones de euros. Y aunque la Conselleria de Hacienda no ha desglosado qué cifra exacta corresponde a Castellón, del análisis de las principales partidas se pueden extraer dos conclusiones. Sanidad y educación copan las inversiones de la administración autonómica para la provincia. Y, aunque la planificación económica contempla avances en proyectos clave para el territorio, la realidad es que el grueso de su consignación se pospone para el 2027, año electoral.

Si hay un proyecto central para Castellón, como ya recogía ayer este diario, es el nuevo Hospital General. Las cuentas de la Generalitat prevén para este ejercicio 5.611.000 euros. Resulta una cuantía mayor a los dos millones que se destinan en la anterior planificación económica, aunque, sin embargo, quedan muy por debajo de los 30,9 millones que se estiman para el próximo año.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra las principales inversiones en Castellón.

El General no es la única infraestructura sanitaria que vivirá su despegue en 2027. A la ampliación del Hospital de la Plana, le ocurre exactamente lo mismo. La Conselleria destina este año 1 millón de euros para las obras, mientras que para la próxima anualidad proyecta 9 millones. Y más ejemplos: la Generalitat consigna 212.000 euros para la rehabilitación integral del edificio de Huerto Sogueros de la capital de la Plana, conocido como la Casa Gran, cifra que contrasta con los 4.134.000 planificados en 2027.

Mismo patrón se repite en otras áreas. Es caso de la ronda Oeste de Castelló, un vial que la ciudad lleva reivindicando desde hace más de tres décadas. La Conselleria de Infraestructuras presupuesta este año 5 millones de euros, pero de nuevo la cifra se multiplica para el 2027, ascendiendo a 18,7.

Para el estudio informativo del Bulevar de la Plana y la línea 2 del TRAM, se ha fijado un gasto de 100.000 euros, que crecerá hasta los 273.690 el próximo ejercicio.

Una decena de IES y ‘coles’

Más allá de la distribución por anualidades de los fondos, si hay dos áreas que se llevan una parte importante son la educación y la sanidad. En el primer caso, entre las grandes apuestas (en los presupuestos aparece consignación para una decena de centros), destaca la construcción del aulario del CRA Espadán-Mijares, con 1,1 millones; o el concurso de proyectos de los nuevos conservatorios de Castelló, con 1,28 millones. Otros centros, aunque sea para los proyectos, que aparecen son el CEIP l’Albea de Vall d’Alba, les Amplàries de Orpesa, el IES Ramón Cid de Benicarló o el IES Vicent Castell de Castelló.

En el caso sanitario, aparecen consignados 5,64 millones para el centro de salud Vinaròs II o 740.000 euros para la ampliación de las instalaciones de Moncofa. El centro de salud de Torreblanca dispone de 640.000 euros y, en menor cuantía, constan inversiones para el centro de salud de Almassora o los auxiliares de Càlig y Sant Jordi.

Completan las actuaciones destacadas reflejadas en la planificación económica de 2026 el proyecto de la ampliación de la Ciutat de la Justícia de Castelló, con 100.000 euros.; el traslado de las casetas de pesca en Peñíscola, con 1,2 millones; el nuevo itinerario ciclopeatonal entre Xilxes y su playa, con 300.000 euros; los 3,34 millones para seguir con las obras del edificio de Correos de la capital o los 700.000 euros para las obras del santuario de Penyagolosa.