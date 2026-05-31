Aemet activa el aviso amarillo en Castellón por tormentas con posible granizo este domingo: Cuándo y dónde lloverá
Los chubascos podrían dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y venir acompañados de rachas muy fuertes de viento en el interior de la provincia
Castellón afronta este domingo un cambio de tiempo tras varios días marcados por un ambiente más propio del verano. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por lluvias y tormentas en el interior de la provincia, donde durante la tarde podrían registrarse chubascos localmente fuertes, acompañados de aparato eléctrico, granizo y rachas muy fuertes de viento.
El aviso estará vigente desde las 14.00 hasta las 20.59 horas de este domingo, 31 de mayo, en una franja de la jornada en la que se espera el mayor desarrollo de nubes de evolución. Según la previsión, las precipitaciones podrían alcanzar acumulados de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, con una probabilidad estimada de entre el 40% y el 70%.
La situación afecta especialmente al interior norte de Castellón, aunque la inestabilidad también aparece en las previsiones para otras zonas del interior de la Comunitat Valenciana. En el caso castellonense, Aemet advierte de tormentas que podrían ir acompañadas de granizo o de rachas de viento muy fuertes de forma puntual, por lo que se recomienda prestar atención a la evolución del tiempo durante la tarde.
La jornada ha comenzado con cielo poco nuboso en buena parte de la Comunitat Valenciana, pero la previsión apunta a un aumento de la nubosidad de evolución diurna en el interior durante las horas centrales y vespertinas. Ese crecimiento de nubes será el que pueda favorecer la formación de chubascos tormentosos, especialmente en el interior de Castellón, donde no se descarta que descarguen con intensidad localmente fuerte.
Este episodio llega después de varios días de calor destacado para finales de mayo. Aunque las temperaturas mínimas apenas registrarán cambios, las máximas bajarán en el interior de Valencia y en Alicante y se mantendrán sin grandes variaciones en el resto de la Comunitat. En Castelló de la Plana, la previsión sitúa los valores entre los 20 grados de mínima y los 31 de máxima.
Lo que nos espera
De cara al lunes, 1 de junio, la previsión apunta a una jornada con cielo poco nuboso, aunque con intervalos de nubes bajas en el litoral a primeras horas y nubes de evolución en el interior del norte de Castellón por la tarde. En esa zona no se descartan nuevos chubascos acompañados de tormenta. Las temperaturas máximas irán en descenso en Castellón y el viento volverá a ser flojo de dirección variable, tendiendo a componente este por la tarde.
El martes, 2 de junio, se mantendrá la posibilidad de chubascos con tormenta en el interior del tercio norte durante la tarde. Aemet también señala una baja probabilidad de rachas muy fuertes en el interior del norte de Castellón, mientras las temperaturas mínimas tenderán a bajar en el interior de la mitad norte.
El tiempo en Castellón
Suscríbete para seguir leyendo
- Los tres vuelos que llegan en junio al aeropuerto de Castellón: 40.000 plazas para volar desde 15 euros
- Una profesora de Nules impulsa una petición para que los sueldos congelados de la huelga docente se reinviertan en colegios
- Todos los destinos y chollos para volar desde Castellón este verano: billetes de ida y vuelta a partir de 30 euros
- Más de seis horas en Urgencias del Hospital General de Castellón sin que la vea un médico tras llegar en ambulancia
- Sigue la última hora de la huelga indefinida de los profesores en Castellón: Educación cifra el seguimiento en el 22,5%
- Billetes a Madrid a partir de 7 euros: Renfe tumba los precios para viajar desde Castellón este verano
- María Mingarro finaliza su MIR de Oncología en Castellón y desvela lo que nunca olvidará de sus 4 años en el hospital: «Me emocioné mucho»
- Actos vandálicos en la sede del sindicato CSIF Castellón tras su acuerdo con Educación