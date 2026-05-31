Aemet activa el aviso amarillo en Castellón por tormentas con posible granizo este domingo: Cuándo y dónde lloverá

Castellón afronta este domingo un cambio de tiempo tras varios días marcados por un ambiente más propio del verano. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por lluvias y tormentas en el interior de la provincia, donde durante la tarde podrían registrarse chubascos localmente fuertes, acompañados de aparato eléctrico, granizo y rachas muy fuertes de viento.

El aviso estará vigente desde las 14.00 hasta las 20.59 horas de este domingo, 31 de mayo, en una franja de la jornada en la que se espera el mayor desarrollo de nubes de evolución. Según la previsión, las precipitaciones podrían alcanzar acumulados de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, con una probabilidad estimada de entre el 40% y el 70%.

La situación afecta especialmente al interior norte de Castellón, aunque la inestabilidad también aparece en las previsiones para otras zonas del interior de la Comunitat Valenciana. En el caso castellonense, Aemet advierte de tormentas que podrían ir acompañadas de granizo o de rachas de viento muy fuertes de forma puntual, por lo que se recomienda prestar atención a la evolución del tiempo durante la tarde.

La jornada ha comenzado con cielo poco nuboso en buena parte de la Comunitat Valenciana, pero la previsión apunta a un aumento de la nubosidad de evolución diurna en el interior durante las horas centrales y vespertinas. Ese crecimiento de nubes será el que pueda favorecer la formación de chubascos tormentosos, especialmente en el interior de Castellón, donde no se descarta que descarguen con intensidad localmente fuerte.

Obreros trabajando durante la ola de calor. / Mediterráneo

Este episodio llega después de varios días de calor destacado para finales de mayo. Aunque las temperaturas mínimas apenas registrarán cambios, las máximas bajarán en el interior de Valencia y en Alicante y se mantendrán sin grandes variaciones en el resto de la Comunitat. En Castelló de la Plana, la previsión sitúa los valores entre los 20 grados de mínima y los 31 de máxima.

Lo que nos espera

De cara al lunes, 1 de junio, la previsión apunta a una jornada con cielo poco nuboso, aunque con intervalos de nubes bajas en el litoral a primeras horas y nubes de evolución en el interior del norte de Castellón por la tarde. En esa zona no se descartan nuevos chubascos acompañados de tormenta. Las temperaturas máximas irán en descenso en Castellón y el viento volverá a ser flojo de dirección variable, tendiendo a componente este por la tarde.

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El martes, 2 de junio, se mantendrá la posibilidad de chubascos con tormenta en el interior del tercio norte durante la tarde. Aemet también señala una baja probabilidad de rachas muy fuertes en el interior del norte de Castellón, mientras las temperaturas mínimas tenderán a bajar en el interior de la mitad norte.

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