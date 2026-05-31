El análisis: Los partidos de Castellón reaccionan así a los presupuestos del Consell

Los partidos políticos de Castellón han reflexionado sobre las inversiones anunciadas para la provincia en los presupuestos 2026 del Consell, que llegan con retraso tras ser pactados entre PP y Vox.

Marta Barrachina (PP): «El PP mejora la vida de las personas, con más recursos para sanidad, educación y servicios sociales»

Marta Barrachina. / Mediterráneo

La líder provincial del PP en Castellón, Marta Barrachina, considera que «dan estabilidad, consolidan el cambio, protegen a las familias y generan nuevas oportunidades, al poner las personas en el centro: con más recursos para sanidad, educación y servicios sociales». En su opinión, «los castellonenses vamos a seguir ganando en servicios sanitarios y calidad asistencial». Y pone de ejemplo «los 5,6 millones en 2026 y una inyección global de 141,8 millones, sumando más de 30 millones en equipamientos sanitarios». Además, refiere «las inversiones en educación, en centros y una apuesta histórica por la UJI; o la atención a más de 20.700 personas dependientes con más de 200 millones, pues se avanza en abrir nuevas residencias y centros de día». En infraestructuras cita «la ronda oeste, la ampliación del TRAM o el aeropuerto; o las inversiones hídricas para garantizar el agua potable a municipios del interior y mejorar los regadíos». Además, la presidenta popular añade que se impulsan proyectos estratégicos, «como el Hub Tecnológico o la futura sede del IVACE en Correos». La popular contrapone la gestión del Consell «con la parálisis del Gobierno de España, que desde 2022 ha sido incapaz de aprobar unas cuentas, ni una financiación justa, y niega más de 250 millones de euros de entregas a cuenta a Castellón».

Samuel Falomir (PSPV-PSOE): «Vemos un abandono del Consell y un recorte de inversiones: se presupuestan y luego no se ejecutan»

Samuel Falomir. / Mediterráneo

Desde el PSPV-PSOE de Castellón, su secretario general, Samuel Falomir, manifiesta que «se da un nuevo recorte de inversiones para la provincia y la mayoría de partidas llevan presupuestadas desde hace años y luego no se ejecutan». «Estamos frente a un presupuesto autonómico que margina a Castellón y en lugar de ir adelante va atrás en inversiones», critica. Para el socialista, «independientemente de lo presupuestado, si después no se ejecuta, pues lo que ocurre es un abandono total del Consell».

Además, advierte, «Pérez Llorca sigue la estela de Mazón al aplicar un recorte diabólico y temerario de un millón de euros en prevención de incendios, con una caída de hasta el 76,9% de inversión en pueblos que no lo pueden asumir». El socialista critica al Consell por «deja ra los ayuntamientos con menos recursos para limpiar montes, mantener caminos y reducir el riesgo de incendios cuando se avecina un verano marcado por el calor extremo y la sequía». El recorte afectará más, indica, a Geldo, con -76,9%, Nules (-70,3%), Burriana (-64%), Villanueva de Viver (-63,2%) y Espadilla.

David Guardiola (Compromís): «Son un paso atrás para Castellón: unos presupuestos ‘fake-electorales’ que no se van a cumplir»

David Guardiola. / Mediterráneo

Por Compromís, su portavoz en Castellón, David Guardiola, subraya que «son un paso atrás para Castellón porque institucionalizan el racismo, constatan la debilidad del PP frente a la agenda impuesta por los ultras, llegan muy tarde para ejecutarse y se han hecho solo en clave electoral, para confrontar la falta de presupuestos del Estado, no para solucionar los problemas de la gente». «Son unos presupuestos fake-electorales, que no se pretenden cumplir. Son tan falsos como los de Mazón del 2025 con cero ejecución de seis de cada 10 inversiones previstas para Castellón», dice. «Se repiten inversiones sin hacer (hospitales de Castelló, Vila-real y Vinaròs, o centro de salud de Almassora); aunque se recupera el IES Ramón Cid que paralizó el PP», afirma.

David Muñoz (Vox): «En los presupuestos buscamos avanzar en la reforma fiscal, la vivienda y la prioridad nacional»

David Muñoz. / Mediterráneo

Desde Vox, su vicepresidente en Castellón, David Muñoz, sostiene que sus prioridades en estos presupuestos del Consell son tres pilares: «conseguir una importante reducción fiscal, abordar de forma firme y eficaz el problema de la vivienda y la prioridad nacional». Al respecto, Muñoz recuerda que gracias al pacto de PP y Vox Castellón y la Comunitat «dejarán de ser la región en la que más se paga a Hacienda», con una reforma que reduzca impuestos a familias, trabajadores y clases medias, a la vez que se recorte el gasto «innecesario e ideológico» y se fiscalicen más las subvenciones públicas puesto que desde VOX se defiende que los recursos públicos deben destinarse prioritariamente a políticas útiles para los ciudadanos. También quiere incidir en la batalla contra la inmigración ilegal.