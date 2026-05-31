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Las aulas de Castellón que más ‘queman’: hasta 40ºC, según los docentes

Un instituto de la provincia tiene el récord autonómico de calor dentro de las clases

Huelga educativa en Vila-real

Huelga educativa en Vila-real / Kmy Ros

Pablo Ramón Ochoa

Pablo Ramón Ochoa

Castellón

Entre todas las reclamaciones de los docentes para mejorar las condiciones de la educación pública durante esta huelga indefinida, una de ellas se está tornado especialmente visible estos últimos días. La llegada de las altas temperaturas antes de fin de curso provocó que, en las últimas 48 horas, se hayan alcanzado temperaturas récord dentro de las aulas.

En el IES Borriol, un aula experimentó 40ºC. Para los profesores, se trata de aulas que «queman» y defienden «que el sudor cambie de bando». «Aulas, no saunas», es otro de los eslóganes utilizados.

Borriol ostenta además el récord autonómico, cinco grados por delante de la segunda en la tabla, que también es de la provincia: el CEIP Jaume I de Castelló, que ha tenido 35ºC en clase. Tras ellos figuran institutos y colegios de Valencia y Alicante, pero en este caluroso top 10 también aparecen el CEIP Enric Soler i Godes de Castelló (31ºC) y el CEIP Juan G. Ripollés y el IES Matilde Salvador (30,5ºC).

Quejas desde Benicàssim

Quejas similares transmitieron desde el IES Violant de Casalduch (Benicàssim). Además, lamentaron que tienen 1.138 alumnos, cuando el IES fue concebido para albergar 700. También inciden en que cuentan solo con una plaza y media de Pedagogía Terapéutica para atender a alumnos con necesidades educativas especiales.

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"Es un número completamente insuficiente para la matrícula registrada a principio de curso, que se ha visto aumentada en 39 nuevos alumnos llegados desde noviembre, un alto porcentaje de los cuales presenta necesidades de apoyo educativo", dijeron en el IES Violant de Casalduch.

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