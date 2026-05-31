Los autónomos vuelven a tomar la Plaza Mayor de Castellón contra la asfixia fiscal y la burocracia

Los autónomos de Castellón han vuelto este domingo a tomar la calle. La Plaza Mayor de la capital ha sido el punto de encuentro de una nueva concentración convocada por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N, dentro de una jornada de protestas coordinada a nivel nacional en 22 provincias españolas.

La movilización, fijada a las 11.00 horas, se enmarca en el calendario de protestas que el colectivo viene impulsando desde el pasado 30 de noviembre para denunciar la situación que atraviesan muchos profesionales por cuenta propia y pequeños negocios. La organización sostiene que el sector se encuentra ante un escenario de “asfixia fiscal”, aumento de la burocracia e incertidumbre económica, factores que, según la plataforma, están afectando directamente a la viabilidad de numerosas actividades.

La convocatoria de este domingo llega tras otras movilizaciones celebradas en los últimos meses en Castellón y en el resto del país. El pasado 2 de marzo, la capital de la Plana ya acogió una marcha desde la Plaza Mayor hasta la plaza María Agustina, con un recorrido por varias calles del centro. Más tarde, en abril, el colectivo volvió a movilizarse en respuesta al anuncio de una subida de cuotas a autónomos societarios y colaboradores, una medida que, según la información difundida por la plataforma, afectaría en Castellón a unos 10.000 profesionales.

En esta ocasión, la protesta se ha integrado en una jornada estatal que la Plataforma 30N ha coordinado de forma simultánea con movilizaciones en distintos puntos de España. La organización ha explicado que esta nueva salida a la calle supone la cuarta ocasión en la que el colectivo se moviliza de forma organizada desde su primera convocatoria del 30 de noviembre.

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Desde la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N insisten en que sus reivindicaciones no se limitan a una medida concreta, sino que responden a un malestar más amplio dentro del trabajo por cuenta propia. Entre sus reclamaciones figuran una menor presión fiscal, una cotización ajustada a los ingresos reales, mayor protección social y menos trabas administrativas para los pequeños negocios.