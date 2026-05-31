Brutal agresión de un policía nacional a una profesora frente a la Conselleria de Educación

Una profesora que se encontraba manifestándose este domingo frente a la sede de la Conselleria de Educación ha sido víctima de una brutal agresión por parte de un agente de la Policía Nacional en València.

Un vídeo al que ha tenido acceso Mediterráneo muestra a este efectivo de la Policía Nacional dándole un fortísimo empujón a la docentes, que se encontraba de espaldas al agente. La víctima no ha provocado al agente en ningún momento durante la secuencia del vídeo y simplemente el policía se acerca corriendo hacia ella y la tira al suelo.

Según ha podido saber este periódico, varios profesores del IES Honori Garcia de la Vall d'Uixó han sido quienes han recogido a la víctima del suelo, tras golpearse contra el asfalto, y le han dado las primeras asistencias. Asimismo, los docentes presentes han recriminado a la Policía Nacional su actitud en este grave episodio al grito de "vergonya, vergonya".

Este episodio de violencia ha ocurrido mientras la Generalitat y los sindicatos negociaban dentro del edificio que se encuentra justo enfrente de donde han ocurrido los hechos.

Reuniones

Los sindicatos STEPV, CCOO y UGT han denunciado hoy el bloqueo de la negociación con la Conselleria de Educación en el bloque relativo a las retribuciones, uno de los puntos centrales de la huelga indefinida. Las organizaciones sindicales han anunciado que permanecen en el edificio de la Conselleria de Educación a la espera de una respuesta. También han denunciado cargas policiales en los manifestantes del entorno de la conselleria.

Según han señalado en un comunicado, “la Conselleria se niega a reabrir las retribuciones y dificulta el logro de un acuerdo”. Los sindicatos explican que, pese a haber seguido realizando aportaciones para mejorar las propuestas incluidas en el documento de negociación, el proceso ha vuelto a quedar encallado en el apartado salarial.

Las organizaciones aseguran que la consellera mantiene que este bloque ya está cerrado, al existir un acuerdo firmado previamente por dos sindicatos, lo que, según STEPV, CCOO y UGT, impide abordar de nuevo un aspecto que consideran imprescindible para avanzar hacia una solución.