Alerta amarilla
La Confederación alerta de "crecidas súbitas" en los cauces en Castellón esta tarde
El organismo recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos y a seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil
Como consecuencia de los avisos amarillos activados por la Aemet en Castellón y otras zonas de España por el pronóstico de lluvias intensas de 15-20 l/m2 en 1 hora y tormentas para la tarde de este domingo, 31 de mayo, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) acaba de lanzar otro aviso para la población.
Así, desde la CHE advierten de la posibilidad de que pueda producirse alguna "crecida súbita en cauces menores y barrancos". Y pone en acento, en el caso de la Comunitat Valenciana, en la zona del interior norte de Castellón, en el río Bergantes. También añade que esta situación podrái producirse en Aragón (Jiloca y cuencas altas del Huerva, Aguas Vivas, Martín y Guadalope) y en Cataluña (Lleida - sector pirenaico).
Seguir la evolución
Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y en el SAIH Ebro (www.saihebro.com ), así como en esta página web. Y en todo caso siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.
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