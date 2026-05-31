Los consejos de una nueva centenaria para ser feliz: la sabiduría de la longevidad

"Todavía conservo recuerdos de cuando tenía 4 años". Asunción Juan Montañés ha llegado a los 100 años de vida en Burriana, donde reside con su familia. Nació en Carcaixent el 5 de febrero de 1926. Su vida ha estado marcada desde muy joven por el trabajo, la familia y una forma sencilla de entender la felicidad. A su edad, asegura encontrarse "muy bien de salud, gracias a Dios" y todavía conserva aficiones "como hacer crucigramas".

La realidad demográfica en Castellón apunta a que un colectivo como el de los centenarios es una rara avis que cada vez cuenta con más integrantes. Los estudios de proyección de población para el periodo 2025-2039 apuntan a un crecimiento espectacular en la provincia: pasando de 169 castellonenses con 100 años o más, el 0,027% de la ciudadanía en la actualidad; a 580, el 0,078%, siendo prácticamente el triple, con un aumento del 243%.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Son ellas, como Asunción, las que abanderan el perfil de personas centenarias. Llegar a los 100 años de vida es más habitual en las mujeres. En Castellón son 132 (el 78%), frente a 37 varones. En 2039 se espera que se consoliden como ocho de cada diez centenarias (81%): las féminas más longevas serán 469 y los hombres, 111, del total de 580.

El mapa de los centenarios de Castellón

Tarta. / Mediterráneo / IA

Hasta 47 localidades de Castellón cuentan con algún centenario. Los ocho de más edad superan los 105 años, según el Instituto Nacional de Estadística. El grueso se concentra en Castelló (con 47), Vila-real (13), Vinaròs (13), Almassora (11), Benicàssim (10), la Vall d’Uixó (8), Onda (6), Benicarló (5), Burriana (4), Segorbe (4), Nules (3) y otras localidades con 2 y 1 en cada cual.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Ranking de municipios con más personas de más de 100 años

La historia de Asunción, sus sueños y su manera de ver la vida

La centenaria residente en Burriana habla, en una entrevista con la intermediación de una de sus nietas, con cariño y cercanía, de sus sueños. Relata cómo por la noche imagina historias y las recuerda, como uno reciente con el niño que está por nacer en la familia: «Soñé que iba a comprarle una mantita». Al preguntarle por el secreto para vivir tantos años, responde con humildad que ha sido una gracia recibida y que cuenta también «ser feliz, vivir a gusto. Antes los vecinos eran muy agradables y había unión. Hoy en día todo se desbarata y cada uno va por su lado». Sus consejos (tips) de longevidad son claros: «Hacer el bien toda la vida, no hacer daño a nadie, ser amable, hablar con respeto, tener empatía, no robar, no decir palabrotas y actuar siempre con sensatez». Una vida en paz con los demás y consigo misma.

Asunción, durante la celebración de sus 100 años en Burriana, donde vive con su familia. / Mediterráneo

«Hago crucigramas para entretenerme»

Su biografía ha sido un no parar. Siendo una niña, con 8 años, ya entró a ayudar en las tareas del horno familiar, donde permaneció hasta los 15. Luego entró a servir en una casa, donde hacía las labores que le encargaban y , según cuenta, vivían como una familia. Se casó joven, a los 23 años, y más adelante dedicó su vida al cuidado del hogar y de sus cinco hijos, todos vivos, agradece. Con la vista atrás, habla de años de mucho esfuerzo, sin apenas tiempo para sí misma pero sí con aficiones, como el ganchillo, que le encantaba; coser o bordar. Ahora hace crucigramas, «pero para entretenerme un poquito y no estar sin hacer nada».