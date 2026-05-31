Un misterioso incendio entre naranjos moviliza un dispositivo en la Vall d'Uixó

El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón movilizó anoche a efectivos del parque de la Plana Baixa ante el aviso de fuego en un huerto situado en el término de la Vall d'Uixó. Al llegar al lugar del incidente, tras recibir la alerta sobre las 00.20 horas, los efectivos se percataron de que se trataba de un coche en llamas.

El interior del vehículo, en llamas. / Bombers de la Diputació de Castelló

Sin señal del conductor del vehículo

En la zona, rodeada de naranjos, no se encontraba el propietario y tampoco había nadie más, por lo que desconocen cómo se originó el incendio y si este vehículo podría estar implicado en algún otro incidente y había sido abandonado.