Preparados, listos, ya: las claves de la Selectividad que arranque este martes en Castellón

Quedan apenas dos días para que en la Comunitat valenciana empiece la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), unos exámenes que este año realizarán 2.975 alumnos de Castellón y 25.666 en el conjunto del territorio valenciano. La Universitat Jaume I de Castelló gestionará seis tribunales en la convocatoria ordinaria. Las pruebas se desarrollarán durante tres jornadas, hasta el jueves 4 de junio, en diferentes sedes distribuidas por el territorio valenciano.

La organización de la PAU contempla este año 55 tribunales repartidos entre las cinco universidades públicas valencianas, con el objetivo de acercar los exámenes al alumnado de las distintas comarcas y evitar desplazamientos innecesarios a las capitales de provincia. En el caso de Castellón, la UJI será la encargada de coordinar los seis tribunales asignados.

La distribución por universidades sitúa a la Universitat de València como la institución con más tribunales, con 16, seguida de la Universitat Politècnica de València, con 12. La Universidad Miguel Hernández de Elche contará con 11, la Universidad de Alicante con 10 y la Universitat Jaume I de Castelló con 6.

La convocatoria ordinaria de este año registra un incremento de 1.883 estudiantes respecto al curso anterior en el conjunto de la Comunitat Valenciana. Del total de alumnos matriculados, 15.156 son mujeres y 10.510 hombres.

Las pruebas comenzarán este martes 2 de junio a las 9.30 horas con el examen de Lengua Castellana y Literatura II. A las 11.45 horas será el turno de Historia de la Filosofía, mientras que la sesión de tarde quedará reservada para asignaturas optativas y de modalidad.

El miércoles 3 de junio, la jornada arrancará con los exámenes de idiomas extranjeros a las 9.30 horas y continuará con Historia de España a las 11.45 horas. Por la tarde se realizarán pruebas de materias específicas como Química, Literatura Dramática, Geografía o Física.

La convocatoria ordinaria finalizará el jueves 4 de junio con el examen de Valenciano, previsto a las 9.30 horas, y las materias troncales de modalidad, como Matemáticas II o Latín, a las 11.45 horas. La tarde quedará reservada para resolver posibles coincidencias horarias entre exámenes.

Los resultados, el 12 de junio

Los resultados de la PAU se publicarán el viernes 12 de junio a partir de las 13.00 horas. Desde ese momento, el alumnado podrá consultar sus calificaciones e iniciar el proceso de preinscripción universitaria.

En la convocatoria ordinaria del pasado curso, el 95,68% del alumnado superó la Fase Obligatoria en la Comunitat Valenciana, con una nota media de acceso de 7,228 puntos sobre 10.

La convocatoria extraordinaria se celebrará los días 30 de junio y 1 y 2 de julio. En caso de coincidencias horarias, alguna prueba podría trasladarse al 3 de julio. El periodo de matrícula estará abierto del 15 al 18 de junio hasta las 14.00 horas, y las notas se publicarán el 7 de julio a partir de las 17.00 horas.