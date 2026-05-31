Retiros de longevidad para ‘rejuvenecer’: "Hay quien con 45 años tiene edad biológica de 70"

Lourdes Ramón, orientadora de Palasiet Wellness Clinic & Thalasso de Benicàssim, y Francisco Gómez, experto en PNIE —Psiconeuroinmunoendocrinología— y nutricionista del centro, confirman que en este 2026 ha crecido la demanda de sus programas de longevidad.

Según explican, estos tratamientos no pueden alargar la vida, «pero sí mejorar la calidad y el bienestar, cambiando hábitos y mejorando los marcadores bioquímicos», con el objetivo de reducir la edad biológica.

El perfil de usuario es principalmente nacional, procedente de grandes capitales con altos niveles de estrés, como Madrid o Barcelona, aunque el centro se abre cada vez más al mercado europeo, con clientes de Suiza, Inglaterra o Alemania.

Un programa médico para reducir la edad biológica

El programa de longevidad se gestó hace tres años y funciona con supervisión médica. Tiene una duración de 7 a 10 días y parte de los 3.355 euros.

«Se evalúa la salud con un enfoque especializado en longevidad, analizando la capacidad cardiovascular, el estrés oxidativo y los marcadores metabólicos. El equipo médico realiza un diagnóstico personalizado y seguimiento durante la estancia en el hotel wellness con talasoterapia. Se integra diagnóstico médico, nutrición, actividad física, descanso reparador y técnicas avanzadas para el rejuvenecimiento, reduciendo la edad biológica», detallan desde el centro.

El perfil: personas de 65 a 70 años que buscan optimizar su cuerpo

Desde Palasiet explican que el programa atrae especialmente a personas de entre 65 y 70 años que empiezan a notar limitaciones físicas en su día a día.

«Viene un perfil de 65 o 70 años que ve la necesidad de optimizar su cuerpo. Se ven limitados para subir o bajar escaleras, cargar peso, y tienen margen de mejora para reforzar la longevidad», indican.

Un retiro vital para mujeres en la perimenopausia

Como novedad, el centro ha puesto en marcha el retiro vital, una propuesta de 7 noches, del 15 al 22 de noviembre, con precios desde 2.891 euros.

Está dirigido especialmente a mujeres que buscan ganar energía, mejorar el descanso y cuidar la nutrición ante los cambios hormonales propios de la perimenopausia, entre los 40 y 50 años, y como preparación para la menopausia y la etapa posterior.

«Vemos a mujeres que quieren ganar energía y mejorar el descanso y la nutrición a raíz de los cambios hormonales de la perimenopausia entre los 40 y 50 años y prepararse para la menopausia y post. Por eso se organiza esta actividad con formación, de cara a prepararse y ganar salud en el futuro, con experiencias, talleres o pruebas como la báscula de bioimpedancia, que analiza la grasa visceral», señalan.

Estrés, cortisol alto y edad biológica disparada

Los expertos advierten de que el estrés sostenido puede tener un impacto directo en el envejecimiento biológico.

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«Se ven casos con 45 años y una edad biológica de 70 por estrés y cortisol alto», citan desde Palasiet.