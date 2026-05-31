Los trabajadores de la economía del futuro en Castellón: empieza la formación de Xarxatec Activa

La digitalización tendrá un peso fundamental en la economía del futuro. Por esto, hay numerosas iniciativas en Castellón para dar un impulso. Una de las más conocidas es el programa de formación Xarxatec Activa, que tiene un nivel de empleabilidad elevado. La Diputación Provincial de Castellón refuerza su apuesta por el talento y la innovación con esta nueva edición de Xarxatec Activa, un programa que "edición tras edición se ha consolidado como una auténtica referencia en el impulso del talento tecnológico de nuestra provincia".

Así lo ha destacado el diputado de Promoción Económica, Vicente Pallarés, quien, acompañado por el gerente de Xarxatec, Carlos Jaime, y el responsable del programa formativo, Jano Soler, ha visitado recientemente a los alumnos del programa y les ha animado a aprovechar al máximo esta oportunidad.

El diputado de Promoción Económica, Vicente Pallarés, acompañado por el gerente de Xarxatec, Carlos Jaime, y el responsable del programa formativo, Jano Soler, visitaron a los alumnos. / Mediterráneo

Talento tecnológico

"Xarxatec Activa forma profesionales altamente cualificados, capaces de emprender grandes proyectos dentro y fuera de la empresa", ha señalado Vicente Pallarés, quien ha incidido en la importancia de combinar formación tecnológica, emprendimiento y habilidades personales para "preparar profesionales mucho más completos y preparados para los retos del presente y del futuro".

En este sentido, el diputado provincial ha asegurado que "Castellón es tierra de talento, de personas con ganas de aprender, innovar y crecer profesionalmente", y ha destacado el récord histórico de inscripciones, con 195 solicitudes recibidas. "Una cifra que demuestra que existe talento y una enorme inquietud por formar parte de la transformación digital que ya está cambiando el mercado laboral, el emprendimiento y nuestras empresas más consolidadas", ha señalado Pallarés.

Transformación digital

Asimismo, el diputado de Promoción Económica ha subrayado la apuesta firme y decidida del Gobierno provincial por el emprendimiento, la innovación y la transformación tecnológica como motores de desarrollo económico y social para los 135 municipios.

"Creemos que el talento no entiende de tamaño de municipio ni de códigos postales. Y nuestra responsabilidad es generar oportunidades para que ese talento pueda crecer aquí, sin tener que marcharse fuera", ha destacado. De este modo, Vicente Pallarés ha puesto en valor la participación femenina en esta sexta edición de Xarxatec Activa, en la que el 66,7% de las personas seleccionadas son mujeres.

Inteligencia artificial

En su sexta edición, Xarxatec Activa convierte la inteligencia artificial en el eje vertebrador. El programa incorpora nuevos módulos sobre automatización de tareas, tratamiento y explotación de datos y herramientas de IA aplicadas al entorno profesional. Asimismo, a lo largo del programa se trabajarán las habilidades humanas: comunicación, creatividad, pensamiento crítico, trabajo en equipo o inteligencia emocional.

El diputado de Promoción Económica ha agradecido a Xarxatec su compromiso constante con la provincia de Castellón y ha asegurado que "desde la Diputación de Castellón seguiremos apoyando esta iniciativa, porque creemos que la transformación de Castellón pasa, necesariamente, por la innovación y el conocimiento".